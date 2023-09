José Ortega Cano se pronuncia ante la boda de Ana María Aldón

Tras el compromiso de Ana María Aldón y su novio, Eladio, en pleno directo en 'Fiesta', el foco se ha puesto en José Ortega Cano, que se ha convertido en protagonista de la actualidad de manera indirecta. Después de unos días persiguiendo al maestro, no ha sido hasta este lunes cuando se ha pronunciado sobre esta sorprendente noticia.

Y la reacción del ex de Rocío Jurado no ha dejado indiferente a nadie. Haciendo pensar que él no está al tanto de nada de lo que ocurre en la nueva vida de Ana María Aldón, José Ortega Cano quita hierro al asunto y se decanta por no meterse donde supuestamente no lo llaman. Sin embargo, dice una rotunda frase que nos ha demostrado que tampoco le ha sentado muy bien.

Sus palabras llegan después de que Ana María Aldón le lanzara un zasca rotundo a su expareja. "Cada uno sigue su vida, los que hemos tenido a una persona a nuestro lado y no se ha llegado a buen fin por x motivos en este caso ha sido todo televisado y público, se conoce, pero cuando no te quieren en un sitio te recogen en otro, siempre hay un roto para un desconocido", dice rotunda la colaboradora de televisión sobre cómo se podría haber tomado el padre de su hijo su nueva etapa personal.

Una pedida inesperada

A pesar de que Ana María y Eladio llevan apenas cuatro meses saliendo, ambos están seguros de que son la pareja perfecta y de que su amor va viento en popa. Su chico sorprendía a la diseñadora entrando en directo en el programa 'Fiesta' y pidiéndole matrimonio. "¿Te quieres casar conmigo?". Una pregunta que respondía de forma inmediata la andaluza: "Eres maravilloso. Por supuesto que quiero casarme contigo".

Ana María Aldón reconoció que Eladio supone un antes y un después en su vida. Tras un tiempo especialmente complicado y marcado por su proceso de divorcio de José Ortega Cano, ahora vuelve a sonreír. "Quiero darte las gracias porque me haces sentir muy dichosa. Es un universo lo que siento. Estoy tan convencida que no me importa dar el paso. Por esto te he dicho que sí. Te quiero".