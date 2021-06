José Ortega Cano retoma su vida, visiblemente recuperado, tras su operación de corazón

Han sido días difíciles para José Ortega Cano, que tuvo que someterse a una operación coronaria después de realizarse un TAC y que los resultados no fueran los esperados. A pesar de que la intervención quirúrgica fue todo un éxito, al llegar a casa su estado de salud empeoró lo que preocupó mucho a su entorno más cercano. Afortunadamente, todo quedó en un susto y el torero ya se encuentra visiblemente recuperado, tal y como se puede ver en las imágenes que os hemos compartido al comienzo de esta noticia. A pesar de que su rostro denota cansancio, la intervención coronaria ha salido bien y ya se encuentra en su domicilio y haciendo, en la medida de lo posible, vida normal. De hecho, le hemos visto entrar y salir de una gasolinera y atender a la prensa.

Ortega Cano ya se encuentra mucho más recuperado tras su operación coronaria

Este martes, el círculo más íntimo del torero mostró su preocupación en torno a la intervención a la que tuvo que someterse. Una vez que ya salió de quirófano y ya estaba en planta, respiraban aliviados, ya que eso significaba que el torero había soportado con éxito la operación y se encontraba bien. Un día después, salía de la mano de su mujer, Ana María Aldón, del hospital Montepríncipe de Madrid, y explicaba cómo se encontraba. Aunque decía estar mareadillo y débil, el torero aseguraba estar contento por volver a casa, ya que habían sido unas horas de nervios.

A su llegada al domicilio, comenzó a sentirse algo peor, por lo que saltaron las alarmas por su estado de salud. Como hemos dicho anteriormente, todo quedó en un susto y José Ortega Cano ya ha retomado la normalidad de su vida. En las imágenes que os hemos compartido anteriormente, se puede ver como sigue con sus quehaceres diarios y como entra y sale de una gasolinera de las inmediaciones de su casa. Aunque se encuentra visiblemente recuperado, todavía tiene que descansar y recuperarse al cien por cien.

El diestro se pronuncia a la exclusiva de SEMANA sobre su hijo, José Fernando

Además, no todo son buenas noticias para el torero. SEMANA desvelaba en exclusiva una de las peores noticias para José Fernando Ortega. El hijo del torero tendrá que estar un año más en el psiquiátrico en el que lleva ingresado desde hace cuatro años por orden de un juez, que ha emitido una resolución judicial. En el vídeo de Ortega Cano, el diestro prefiere no hablar del tema. «No le puedo decir, lo que le puedo decir es que es su cumpleaños hoy», son las únicas palabras que pronuncia al respecto. Además, también se le pregunta por su estado de salud y asegura que «ahí vamos. A medias». Sea como fuere, el torero saca su fortaleza para salir a la calle e intentar, en la medida de lo posible, retomar su día a día.