Después de confirmar que sabe qué son los escritos a los que se refiere Rocío Carrasco, el diestro ha dado un paso atrás y ha negado la existencia de los mismos.

José Ortega Cano se convertía en el primer invitado de ‘Viva el verano’, el programa presentado por Toñi Moreno en el prime time del viernes en Telecinco, y reconocía, por error, la existencia del diario de Rocío Jurado. Una fuerte confesión que ha provocado que el diestro interviniera en directo un día después en ‘Viva la vida’ para desmentir sus propias declaraciones. El marido de Ana María Aldón ha negado la existencia de los famosos manuscritos de «La más grande» y asegura que todo se debió a una broma.

«Sé a qué escritos se refiere y dónde los ha encontrado«, confirmaba José Ortega Cano este viernes después de que la familia de Rocío Jurado negara, por activa y pasiva, la existencia de los famosos manuscritos de la cantante que Rocío Carrasco usará en la segunda temporada de su serie documental. Unas palabras que llegaban tras un renuncio del diestro y que ha provocado una revolución dentro de la familia. Casi 24 horas después de su entrevista, el marido de Ana María Aldón ha entrado por teléfono en ‘Viva la vida’ para desdecirse y dejar claro que no conoce ningún diario de la de Chipiona. «Lo de ayer fue una broma, me estaban cansado el tema del diario. No tengo nada que ver, no la he visto en mi vida con un diario. No conozco nada del diario, no tengo nada. Era una broma«, aseveraba de forma tajante.

Unas palabras que pillaban por sorpresa a su mujer y al resto de colaboradores de ‘Viva la vida’, quienes se llegaban a plantear que el diestro podría haber recibido alguna que otra amenaza o toque de atención por parte de los Jurado-Mohedano después de su entrevista con Toñi Moreno. «Espero que sea él el que se haya levantado esta mañana y haya dicho que ha metido la pata», opinaba Terelu Campos. «¿Quién ha llamado esta mañana a Ortega?», preguntaba Isabel Rábago.

La que fuera concursante de ‘Supervivientes 2021’ confirmaba que había recibido una llamada de Amador Mohedano, aunque se mostraba sorprendida por la llamada de su marido. Fruto del nerviosismo y contradiciendo en cierta manera al torero, Ana María Aldón afirmaba que hay unos documentos de la cantante: «Sé que existe un continente, pero no sé el contenido».

Ana María se derrumba al pensar que su marido sigue enamorado de Rocío Jurado

Para intentar cambiar de tema, Ana María Aldón se venía abajo y reconocía que durante la entrevista a su marido se llegó a plantear qué hacía con él puesto que seguía viendo al diestro profundamente enamorado de Rocío Jurado. «¿Qué hago yo aquí sabiendo que él sigue enamorado de su mujer? La vida nos ha cruzado en su camino, nos ha dejado un hijo maravilloso. Aquí seguimos. El amor de ellos fue tan grande, idílico y maravilloso. Yo entro en mi habitación y él está escuchando a Rocío, lo tengo muy asumido. La que no está es ella, ella está en una imagen y en el corazón de su gente», expresaba.