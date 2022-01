El pasado lunes, con motivo del estreno de ‘Sálvame Lemon Tea’, Terelu Campos y María Patiño dieron paso a la emisión del tráiler de seis minutos del nuevo especial que protagonizará Rocío Carrasco en Telecinco. En este, al ritmo de la canción «Ay mamá» de Rigoberta Bandini, la hija de Rocío Jurado abría las cajas que llevaban 13 años ocultas en un total de 18 contenedores de un guardamuebles de las afueras de Madrid. Entre las cosas de la cantante, se encontraban también gran parte del patrimonio de José Ortega Cano: desde capotes de toreo hasta fotografías y carpetas. Ante esto, la madre de Rocío Flores mandó las cajas al diestro y este tomó la decisión de rechazarlas. Hasta ahora.

Vídeo: Europa Press

Mientras que llega el momento en el que Telecinco emite la segunda parte del documental de Rocío Carrasco, José Ortega Cano ha recibido este fin de semana parte de las pertenencias de Rocío Jurado que se encontraban en poder de la empresaria. Unos objetos personales con gran valor sentimental que pertenecieron en su día al diestro y a sus hijos, José Fernando y Gloria Camila, y que fueron guardados en un total de 18 contenedores y que la mujer de Fidel Albiac recibió como heredera universal.

Ha sido el propio José Ortega Cano quien ha confirmado a Europa Press que las cajas ya están en su poder, aunque ha dejado claro que todavía no han podido ver el contenido íntegro de las mismas. Esta entrega tan solo llegan unos días después de la emisión del tráiler del próximo especial de Rocío Carrasco y ha podido efectuarse a pesar de que en un principio quedaron en tierra de nadie en las instalaciones del grupo de comunicación. En aquel momento, la familia Ortega rechazó los objetos. Vea el vídeo para conocer la reacción de José Ortega Cano al reconocer que las pertenencias de su difunta esposa ya están en su casa.

Gloria Camila Ortega explicó el motivo del rechazo de su padre

Horas después de la emisión del tráiler, Gloria Camila Ortega confirmaba en ‘Ya son las ocho’ que un repartidor dejó las calas en la puerta de la casa de su padre. Según la joven, como este no esperaba recibir nada tras «quince años sin tener nada que ver«, llamó a su abogado para que le explicara cómo proceder. Este le indica que la recepción del legado de Rocío Jurado se haga por vía judicial para evitar que hubiera malentendidos después.

«En el momento que saca esos retratos de Nueva York que los desconocía por completo, o el blog con dibujos… He llorado sola en mi casa viéndolo. No tenía el conocimiento de que existía eso. Y de repente lo veo… Ha sido como volver a 15 años atrás. Al final me da mucha pena no tener esa parte. Lamento que tenga que trasladar cosas en un camión y que haya la comunicación que hay….», ha lamentado Gloria Camila. Asimismo, la joven admitía que ver los recuerdos de su madre por televisión no era la manera correcta de proceder. «No es ‘te mando una caja pequeña’. Son 30 o 40 cajas… Si de verdad quieres darnos las cosas, lo haces bien», criticaba.