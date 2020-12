José Ortega Cano ha hecho frente a los rumores de crisis con Ana María Aldón y ha defendido con uñas y dientes la estabilidad de su matrimonio y la libertad de su mujer a hacer lo que le haga feliz

José Ortega Cano ya no gana para sustos y si un día se pone sobre la mesa que su mujer, Ana María Aldón, no puede trabajar en televisión supuestamente porque él no le deja, ahora tiene que hacer frente a los fuertes rumores de crisis publicados por la revista ‘Diez Minutos’. La primera polémica terminó rápido, dado que días después de plantearse que la modista tenía prohibido trabajar en televisión se anunció su fichaje como colaboradora de ‘Viva la vida’. Sin embargo, a la segunda cuestión, la de su supuesta crisis, ha hecho falta que tanto el torero como su mujer salgan a la palestra pública para defender la estabilidad de su matrimonio y el amor que todavía les une. Algo que han hecho con naturalidad, sin enfados, y sin que lo que se publique sobre ellos perturbe su tranquila rutina diaria.

Vídeo: Gtres

José Ortega Cano no ha tenido reparo alguno en responder a las preguntas de los reporteros después de conocerse la publicación de una revista que mantiene que su matrimonio ha entrado en una profunda crisis. Al parecer, el regreso a la televisión de Ana María Aldón serían los motivos que habrían puesto su relación en jaque, algo a lo que ha tenido que responder el maestro sin mayor problema, sentenciando que “estamos muy enamorados” como mejor respuesta a tanto revuelo. También se ha planteado el hecho de que la modista se haya instalado en Cádiz lejos de su marido, algo que ha hecho pensar que entre ellos algo no andaba del todo bien. Algo para lo que José Ortega Cano también encuentra respuesta.

El torero no ha tenido problema alguno en defender la estabilidad de su matrimonio y el bonito momento que están viviendo juntos, a pesar de que los rumores de crisis vuelvan a sonar con fuerza. José Ortega Cano ha hablado de sus sentimientos hacia la madre de su hijo José María y cómo la ve al frente de su nuevo reto en televisión en su papel como colaboradora de ‘Viva la vida’. Además, explica el motivo que ha llevado a su esposa a hacer las maletas para viajar hasta ciudad natal. Vea la entrevista a Ortega Cano donde aclara todo punto por punto y, de paso, también las palabras de Ana María Aldón en las que subraya la versión de su marido tras volverse a plantear una posible crisis en su matrimonio.

Vídeo: Gtres