José Ortega Cano ha vuelto a estallar en televisión. Este martes ha intervenido en directo en ‘Sálvame‘ para zanjar las últimas noticias sobre su mujer, Ana María Aldón. El diestro se ha puesto en contacto con el programa para lanzar un nuevo grito de ‘basta’. «Quiero decir dos cosas», arrancaba diciendo. «Primero, que mienten como bellacos. No ha estado mi hija ni Ana han estado en mi casa, y ustedes ya han hecho una versión como que han hablado muchas cosas. No han estado ni la una ni la otra. Han mentido en eso, no es verdad. Segundo, ya estoy cansado de que estén hablando continuamente hablando de José Ortega Cano. ¡Estoy harto, no aguanto más! Voy a poner a los abogados que sean necesarios contra las personas que estén en contra mía».

«Yo no hablo mal de nadie», añadía. «Estáis haciendo escarnio con mi vida. ¡Ya no aguanto más! Todo esto lo que me da es fuerza y energía para seguir adelante y para luchar contra quien sea. Y nada más. Adiós». Tras estas palabras colgaba de manera abrupta y daba por finalizada su llamada.

La contundente respuesta de Terelu a José Ortega Cano

Terelu Campos, al otro lado del teléfono, no se ha quedado callada. Esta ha sido su contundente respuesta: «Si aquí se ha hablado de un problema entre su hija Gloria y su mujer es porque tanto su hija como su mujer han hablado de ello en un plató de televisión o en las revistas. Entiendo perfectamente que estar en medio de una hija y de una mujer no debe de ser nada fácil, José Ortega Cano», aclaraba la andaluza. «En esta casa que le está amargando la vida es donde trabajan su hija y su mujer. Así que arréglenlo ustedes en casa. Así evitará que en los platós de televisión se hable de usted y de su familia.

Cabe recordar que el domingo, 3 de julio, en medio de la preocupación por el estado en el que se encuentra la andaluza, se produjo una reunión familiar que llegaba en un momento clave: después de que Gloria Camila Ortega y la colaboradora de ‘Viva la vida‘ dijeran públicamente que tienen una conversación pendiente. Según el matador de toros, no existió tal reunión. No estuvieron ni su mujer ni su hija.

Lo que está claro es que Ana María está al límite. No aguanta tanta presión y hasta ha tenido que ausentarse del trabajo. «No está aquí por una razón de peso. Su médico le ha recomendado que se aleje de la televisión», explicaba Emma García. La presentadora aclaraba que su compañera está siendo atendida por un profesional: «No está por prescripción médica. Era lo que necesitaba». Ante su delicada situación, su marido ha roto una lanza por su matrimonio y por su mujer, que atraviesa horas bajas.