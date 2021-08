José Ortega Cano desvela su rutina de ejercicios ante sus problemas de salud

Mucho se ha hablado de la salud de José Ortega Cano en los últimos días. Desde que fuera ingresado en un hospital para ser operado de corazón, el torero ha tenido en vilo a su familia, que ha estado muy pendiente de su evolución. Lo cierto es que tras su intervención coronaria surgieron las diferencias en el seno de su familia. Su mujer, Ana María Aldón, y su hermana, Conchi, se cruzaron acusaciones en televisión después de que la hermana del diestro acusara a la diseñadora de no haberle cogido el teléfono cuando esta la llamaba para interesarse por él tras pasar por quirófano. Ahora parece que las rencillas entre ellas han quedado atrás y el de Cartagena vuelve a estar como un toro.

«Hago mucho ejercicio»

Él mismo ha explicado ante las cámaras que se encuentra fenomenal. «Estoy fuerte», ha revelado. «Hago mucho ejercicio, corriendo en la playa«. Las imágenes hablan por sí solas. El matador tiene buen aspecto. Está feliz y relajado. Por suerte, los momentos de tensión entre Ana María y Conchi han quedado definitivamente resueltos. Ahora solo quiere descansar y sacar todo el partido a los días de verano junto a los suyos, dejando atrás todos los problemas familiares en los que se ha visto envuelto durante los últimos meses.

Al igual que sucedió a otras personas relacionadas con Rocío Jurado, Ortega Cano sufrió los daños colaterales de la emisión del documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Un programa que le pasaba factura al diestro, a quien la hija de ‘la más grande’ no dejaba en muy buen lugar. Además, se prevé que Rociito vuelva a hablar de él en la segunda temporada de la docuserie, que llevará el nombre de ‘En el nombre de Rocío‘ y en la que ha anunciado explicará el porqué de su no relación con el que fuera marido de su madre.

Así ha hablado de Rocío Carrasco: «Sigo queriéndola mucho»

A lo largo de los últimos meses, José Ortega Cano se ha mostrado fiel a su postura respecto a las incendiarias declaraciones de Rocío Carrasco. Siempre elegante y conciliador, ha dejado claro que para él lo importante son los buenos momentos que vivió con ella. «Uno no puede olvidar lo que uno ha compartido y los momentos bonitos. Después vienen las etapas, hay que quedar con lo bueno, en las etapas complicadas ella ha estado y yo no lo olvido», explicaba poco después del estreno del documental.

«Yo no he compartido todas esas cosas tan fuertes que cuenta Rocío. No es que no fuera consciente de ciertas cosas, es que no lo sabía. Ha habido un distanciamiento en estos años. Dejas de hablarte por lo que sea, igual existe algún motivo y lo desconozco, no soy consciente. Sigo queriéndola mucho, lo mismo que si viviera su madre. Le deseo lo mejor, que tenga mucha suerte y sea muy feliz de aquí en adelante», explicaba entonces.