José Ortega Cano desvela en qué punto se encuentra la situación familiar tras la última polémica

No están siendo tiempos fáciles para José Ortega Cano. El torero desvela en qué punto está la relación entre Ana María Aldón y su hermana

Las últimas semanas no han sido fáciles para José Ortega Cano. Además de su delicado estado de salud, que le obligó a pasar de nuevo por quirófano, los enfrentamientos familiares no cesan. Una vez terminado el documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ y antes de que comience la segunda temporada bajo el nombre de ‘En el nombre de Rocío‘ hay nuevos problemas familiares. Durante estas semanas hemos vivido el enfrentamiento entre su mujer, Ana María Aldón, y su hermana, Conchi. Todo esto le ha pasado factura al diestro, que ha vivido sus horas más bajas. Ahora, es él quien revela en qué punto está la situación familiar.

José Ortega Cano habla de la crisis familiar que han atravesado

El torero ha reaparecido esta semana, cuando las aguas parecen haberse calmado un poco en su familia. Tal y como podéis ver en el vídeo que está al comienzo de esta noticia, José Ortega Cano ha revelado en qué punto se encuentra la relación familiar. El torero, que salió a pasear junto a su hijo, aseguró que ya no hay ningún problema: «Eso no tiene sentido», ha explicado. Eso sí, es un tema del que no le gusta hablar, tal y como se puede apreciar en las imágenes que hemos compartido con todos vosotros.

Y es que este problema familiar llegó tan solo unos días después de que recibiera el alta médica por su última operación de corazón. El diestro también ha hablado de cómo se encuentra tras su último bache de salud: «Bien, bien», ha confesado sin querer entrar muchos más detalles. Ahora, José Ortega Cano tan solo quiere descansar y aprovechar el verano junto a los suyos, dejando atrás todos los problemas familiares en los que se ha visto envuelto durante los últimos meses.

El motivo de la pelea entre Ana María Aldón y su cuñada, Conchi Ortega

La polémica familiar comenzó tras la operación de corazón a la que se sometió el torero hace unas semanas. Fue Conchi quien acusó a su cuñada de no cogerle el teléfono cuando esta le llamaba por teléfono. Al parecer, Conchi habría dicho que le había llamado muchas veces a la diseñadora, y luego se demostró que no fue así. Pero la cosa ha ido a peor después de un audio que se filtró en el que la hermana del torero aseguraba que en la boda se había sentido ninguneado. Además, las cosas se habrían caldeado después de que se filtrara un audio en el que la hermana del torero dudara de la paternidad de su hermano con el hijo que tiene en común con Ana María Aldón. Todo esto hizo que la colaboradora de televisión estallara y abriera una guerra con su cuñada, que ahora parece que ya se ha cerrado.