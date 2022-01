El mundo del toro está de luto. Jaime Ostos ha fallecido esta misma mañana en Colombia a los 90 años de edad a consecuencia de un infarto. Una triste noticia que ha pillado por sorpresa a sus hijos y amigos del diestro debido a que se encontraba en Bogotá junto a su mujer, Mari Ángeles Grajal, celebrando el año nuevo. Pocas horas después de conocer la triste noticia, José Ortega Cano ha intervenido en directo en ‘Viva la vida’ reconociendo que está completamente destrozado por el fallecimiento de uno de sus mejores amigos.

José Ortega Cano aseguraba que estaba muy triste por el fallecimiento de Jaime Ostos y se llevaba las manos a la cabeza al recordar que ayer mismo estuvo hablando con él por videollamada. «Me ha llamado hace unas horas una amiga en común y me lo ha contado, no podía ni creerlo, ayer mismo me mandaron él y Mari Ángeles un vídeo de Jaime con un capote en la plaza de Bogotá por WhatsApp«, explicaba el marido de Ana María Aldón. Por otro lado, insistía en que le vio feliz con los suyos e incluso disfrutó de ver cómo cogía el diestro el capote por última vez.

Jaime Ostos y José Ortega Cano guardaban una gran amistad y hablaban con frecuencia compartiendo todas sus vivencias. «Tenía mucho contacto con él y, aunque estaba mayor, esto es algo que nunca te esperas. Ojalá podamos llegar todo a los 90″, deseaba el padre de Gloria Camila Ortega.

Gabriela Ostos, rota tras la muerte de su padre

Jaime Ostos y su hija, Gabriela Ostos, han protagonizado un sinfín de discusiones públicas en diversos platós de televisión. Sin embargo, consiguieron tener un acercamiento en los últimos años. Así lo ha contado ella misma en directo este mismo sábado en ‘Viva la vida’ horas después de que se hiciera público el triste fallecimiento del diestro. No esperaban este desenlace puesto que todos le vieron bien durante las navidades, aunque fuera por videollamada. «Estaba riéndose, estupendo, le vi muy bien, era una persona tan vital, tan extraordinaria. Me dijo que todos los días de su vida se había levantando pensando en mí», reconocía entre lágrimas.

De la misma forma, confesaba que se había enterado de la muerte de su padre a través de una llamada de su prima y hacía hincapié en que la última vez que vio en persona al diestro fue el pasado mes de octubre. «Mi padre me adoraba por encima de todo y todo lo bueno que tengo se lo debo a él. Conseguimos reconciliarnos. Mi padre era un hombre bueno, extraordinario, de un valor para la vida, era una buena persona y ayudaba a todo el mundo. Así es como hay que recordarlo», insistía Gabriela Ostos, quien se despedía de Emma García y el resto de los colaboradores del programa de Telecinco completamente compungida.