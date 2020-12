José Ortega Cano ha defendido a su hija, Gloria Camila, frente a las cámaras de televisión después de que Michu cargara duramente contra ella.

Esta semana Gloria Camila se ha enfrentado a un golpe inesperado. Aunque todo parecía estar bien entre ella y su cuñada, Michu, de nuevo se ha declarado la guerra. Después de que la pareja de José Fernando desvelara que le había pedido prestado dinero, sin embargo, supuestamente obtuvo una respuesta inesperada por su parte. «Le pedí 200 euros para comer y no me ayudó. Mi hija no ha recibido ni una felicitación suya», dijo a ‘Diez Minutos’. Unas duras declaraciones con las que la atacó y de las que se ha querido defender la protagonista, estallando contra ella y tildando sus informaciones de falsedad. «¿Pero cómo puede mentir tanto? ¿Me estáis diciendo en serio que ha dicho todo esto? ¿De verdad me lo estáis diciendo?», ha dicho mientras la tachaba de «sinvergüenza» o «mentirosa». Tras este enfrentamiento quien también ha sido preguntado ha sido José Ortega Cano, tal y como se puede ver en el vídeo que te ofrecemos en esta noticia.

Vídeo de Europa Press

Mucho más hablador que este miércoles ha estado el diestro, que no lo ha dudado y ha defendido como nunca a su hija, pues es consciente del dolor que le han podido producir a Gloria Camila las palabras de Michu. Aunque con él no fue demoledora e incluso aseguró que Ortega Cano le ayudaba a escondidas de su familia, el torero ha dado un puñetazo sobre la mesa explicando cuál es el papel de su hija Gloria y cómo se porta esta con su sobrina. «José es un gran padre, adora a sus hijos y conmigo se porta de maravilla. A mí me ayuda en todo, incluso a escondidas de Ana María Aldón y de su hija Gloria Camila», ha dicho Michu. De este modo, ambos han tratado de zanjar cualquier polémica y dar su punto de vista frente a las cámaras de televisión, eso sí, indignados y enfadados a partes iguales.

Unas palabras, las de José Ortega Cano, que han sido respaldadas por la propia Ana María Aldón, que no solo niega todo lo que dice Michu, sino que también confirma que es conocedora de cómo su marido le ha ayudado en infinidad de ocasiones. Vea el vídeo:

Vídeo de Europa Press

Según ha declarado la propia Gloria Camila cada vez que Michu venía a Madrid con su pequeña le compraban ropa y regalos a la niña e incluso se quedaban con ella mientras Michu se iba de fiesta. ¿Habrá contrataque una vez más? Solo el tiempo lo dirá.

Vídeo de Europa Press