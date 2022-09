José Ortega Cano ha llegado a su límite y está cansado de todas las polémicas en las que se está viendo envuelto. Hace unos días, Kiko Jiménez aseguraba en ‘Sálvame‘ que el diestro participó en una reunión familiar en la que se ponía en duda la paternidad de su hijo pequeño. Ante esto, el marido de Ana María Aldón ha intervenido en directo en ‘Ya es verano’ y ha anunciado que tomará medidas legales contra el exnovio de Gloria Camila Ortega.

Tachándole de «personajillo» y tratando de evitar pronunciar su nombre, José Ortega Cano ha asegurado que ha puesto en manos de su abogado la intervención de Kiko Jiménez en ‘Sálvame’ en la que asegura que estuvo presente en una reunión familiar en la que se debatió sobre la paternidad del hijo pequeño de Ana María Aldón. «Todo lo que dijo es mentira, es falso, como el beso de Judas. No sé cómo se da la más mínima fábula a una persona que es un falsario y vive desde hace años de la falsedad y la mentira. No se puede especular con algo que no es real. Todo esto está en manos de mi abogado y se actuará en consecuencia de la justicia«, ha asegurado el diestro completamente alterado.

El marido de Ana María Aldón hace hincapié en que todos lo están pasando muy mal y no va a aceptar que se hable del pequeño José María. «El que sea capaz de tocar lo más mínimo con la voz a mi hijo… vamos a tomar en consecuencia todo lo que sea posible y los abogados que hagan falta. Aunque tenga que empeñar todo para que este tío vaya a la cárcel… iré y haré todo lo que sea necesario», continúa.

Quiere vivir tranquilo

Por otro lado, José Ortega Cano ha puesto el grito en el cielo y se ha preguntado qué ha hecho en su vida para que se le trate de esta manera. «Espero y deseo que se nos respete. Es muy fácil echar por tierra la vida de toda una familia. Me está costando todo mucho, lo único que he hecho en mi vida es trabajar y darlo todo con la gente que se ha portado bien conmigo», asevera y pide por favor «que nos dejen vivir».

José Ortega Cano es consciente de que Telecinco ha sido una cadena aliada a lo largo de toda su vida y trayectoria. Sin embargo, aunque agradece todo lo que han hecho por él y el cariño que le han dado también a su hija, pide que le dejen tranquilo «lo que me quede de tiempo de vida». Cabe recordar que hace dos semanas también intervino en el espacio de Mediaset para pedirle a su mujer que volvieran a ser una familia por el bien del hijo que tienen en común.