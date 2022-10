Este lunes, Rocío Carrasco y José María Franco han vuelto a verse las caras. El que fuera chófer de Rocío Jurado ha reconocido que el testimonio que ha ofrecido durante años en los medios de comunicación no ha sido fiel a la verdad y que ha cometido «errores». Por eso, además de pedir disculpas públicas a la hija de la chipionera, ha narrado los episodios más duros de los que fue testigo entre ella y Antonio David Flores. «He tenido que sujetarlo para que no pegara a Rocío Carrasco». Arrepentido, ha revivido momentos dramáticos y de enorme violencia que vivió cuando era empleado en el hogar de ‘la más grande’. Según él, el exguardia civil llegó a «coger del pelo» y «del cuello» a su entonces esposa. Y a amenazarla con frases tan brutales como: «Te voy a dar una patada en el coño» o «eres una hija de puta. Tú te quedas con mis hijos y yo me tengo que marchar».

Incluso ha contado lo que pasó cuando el pequeño David se rompió un brazo: “Antonio David deja a su hijo con el brazo roto y no lo lleva al médico porque tiene una cena con Olga y sus amigos por la noche”. Asimismo, ha recordado que el andaluz le era infiel a su mujer, que era él quien se hacía cargo de los hijos de la pareja cuando le tocaban al malagueño y que ha presenciado durísimas escenas de malos tratos. Episodios a los que ha hecho un completo repaso, con todo lujo de detalles, y antes los cuales Rocío Carrasco no ha podido evitar emocionarse.

«Rocío ha sido buena madre», dice José María Franco

La hija de Rocío Jurado ha aceptado las disculpas públicas que le ha dado el exchófer, pero ha lamentado: «Todos habéis contribuido a que la mala haya sido yo». Unas palabras a las que el aludido ha respondido: «Rocío ha sido buena madre». Arrepentido de cómo se ha comportado en el pasado, ha reiterado en varias ocasiones sus disculpas: «Siento haber sido tan mala persona contigo. Este señor (Antonio David) ha sido un embaucador y mi mujer y yo hemos caído como idiotas. Lo siento mucho. Para lo que necesites, cuando quieras, aquí estoy».

Al final del encuentro, Rocío Carrasco se ha sentido aliviada. Al fin se descubre que lo que ha contado sobre sus broncas con el padre de sus dos hijos es cierto. Y José María Franco está dispuesto a ratificar lo dicho en televisión ante un juez: «A ver si Dios quiere, todo se confirme para que todo esto se pueda esclarecer».

El paso de José María Franco por los platós de Telecinco dará mucho que hablar, eso seguro. La incógnita que queda por despejar es si, tal y como asegura, está dispuesto a sentarse delante de un juez para repetir ante la justicia los terribles hechos que han hecho temblar y derrumbarse en directo a Rocío Carrasco.