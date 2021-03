El alcalde de Madrid ha querido bromear con Susanna Griso sobre el secreto de caer tan bien a los españoles, pero sobre todo a las madres. José Luis Martínez-Almeida ha tenido que hablar una vez más de su soltería.

José Luis Martínez-Almeida no solo es el alcalde de Madrid. El hecho de que ofrezca declaraciones a los medios de comunicación y su peculiar forma de contestar lo han convertido en uno de los personajes más queridos. Y es que en cada aparición pública hace gala de su sentido del humor. Así lo demostró también en el plató de ‘El Hormiguero’, hasta donde acudió hace apenas unos días y donde no acuden normalmente muchos políticos.

Pues bien, este mismo lunes, cuando la actualidad política está muy intensa por todo lo que está ocurriendo no solo en la capital, sino que también España, José Luis Martínez-Almeida ha visitado el plató de ‘Espejo Público’ para hablar sobre todos los frentes abiertos que hay en Madrid con Susanna Griso. El alcalde de Madrid ha vuelto a ser preguntado por cómo se toma su soltería.

«Déjeme preguntarle el éxito que tiene usted como político y como yerno», empieza diciendo la presentadora de ‘Espejo Público’ antes de que enseñen un vídeo de Almeida cuando se reencontró con una mujer que solo le dedicaba halagos y bonitas palabras. «Un alcalde de Madrid con esa planta, me encantó», le decía una madrileña. «Hombre, no es una planta cualquiera», le contestaba divertido Almeida. «Y esa cabeza que tienes, muy listo y muy buena persona.

Una madrileña le saca los colores a Almeida

Ante tanto halago, Almeida le contesta: «¿No tendrá usted una hija? Yo es que la quiero tener de suegra, nadie me ha dicho cosas tan bonitas. La madrileña le contesta: «Tengo dos. Qué rico es, pero metiéndome un poco en tu vida privada, ¿cómo es posible que las madrileñas dejan escapar una figura así?». Almeida es más concreto y le hace saber que no solo las madrileñas lo dejan escapar, que también lo hacen las españolas.

Vídeo: Twitter.

Susanna Griso ha querido recalcar en la frase que decía la madrileña sobre la planta que tiene el alcalde de Madrid. «Hasta planta… que me parece increíble. Pero cuando me preguntan por una de las razones de mi soltería siempre he dicho los mismo, que siempre le gustado más a las madres que a las hijas. Esto lo explica todo… Esto hay que resolverlo para que por lo menos sea tanto a las hijas como a las madres», bromea.

Ha desvelado el secreto de caer tan bien a todo el mundo

«Últimamente te ven guapo, listo…», le contesta la presentadora de televisión. «Sí esto empieza a ser asombroso», dice incrédulo Almeida. Lo que ha querido desvelar el alcalde de Madrid es el secreto que le lleva a ser tan querido: «Creo que influye la forma de ser, hay que ser muy cercano con la gente y más en los tiempos que corren. tienen que percibir que nosotros somos personas y también tenemos nuestros sentimientos. Nos conmovemos, nos alegramos, lloramos y sufrimos. Cuando la gente ve esa empatía, nos valora un poco mejor».