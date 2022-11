José Luis Gil sigue recuperándose de las secuelas que el ictus le dejó. El afamado actor de ‘La que se avecina’ sufrió un infarto cerebral el pasado 4 de noviembre de 2021 y un año después todavía no ha encontrado la fuerza suficiente como para ponerse al frente de las cámaras y regresar al set de rodaje. Su familia es cauta a la hora de dar detalles sobre su proceso de recuperación, aunque sí que tratan de ofrecer una imagen optimista al ver que evoluciona favorablemente en el duro proceso de rehabilitación en el que se encuentra inmerso dese hace ya poco más de un año. Pero la vida continúa y los motivos para celebrar se le acumulan y es que José Luis Gil tiene señalado en el calendario este 15 de noviembre marcado con especial cariño, aunque ha sido su hija Irene la que ha querido rememorarlo.

Pero este día no es solo especial para José Luis Gil, sino también para para toda su familia y seres queridos con los que compartió su felicidad en una fecha para el recuerdo. Se trata del día de la boda de Irene Gil, hija del actor, que no ha querido pasar por alto la importancia de una celebración tal en plena recuperación de su padre tras sufrir un ictus del que aún trata de recuperarse. Un día repleto de grandes momentos y también de pequeños detalles que convirtieron esta fecha en una de las más importantes de su vida y en las que el actor jugó un papel muy importante.

“Hoy, hace 19 añazos, muchos estabais de boda, no podía llover más y no podía importarme menos. Este año, me acuerdo de mi padre que me llevó a tomar una copa de cava vestida de novia, en un cochazo espectacular, con dos actores famosos al Mallorca de Alberto Alcocer, porque teníamos que llegar tarde. Ingenioso, excéntrico, interesante, divertido, familiar, ocurrente, casero y lleno de talento. Esa mirada, por suerte, sigue acompañándonos y eso, es lo importante. Todo lo demás, va volviendo, poco a poco”, escribe Irene Gil, que además de recordar algunos momentos que se le han marcado en la memoria, también deja entrever que su padre “poco a poco” va recuperando la salud perdida tras su bache de salud.

Son pocas las veces que la familia rompe su silencio sobre el estado de salud de José Luis Gil, siendo casi siempre sus compañeros de ‘La que se avecina’ los que hablan públicamente de sus avances, aunque sin entrar demasiado en detalles. Su hijo Irene sí que confirmó la mejoría de su padre hace unos meses, cuando reconoció que “está recuperándose en casa. Los amigos, familiares y compañeros que han querido, han venido a verle. Simplemente, esto es lento y no hay nada que contar. Seguimos avanzando, con ayuda de gente maravillosa”, mantenía en un post publicado en sus redes sociales con el que trataba de dejar a un lado las especulaciones y ser ella misma la que avanzaba los progresos en su rehabilitación. Un año esperando a ver de nuevo a José Luis Gil en acción, pero, sobre todo, esperando a verle bien. Poco a poco, el objetivo se va cumpliendo, aunque toque esperar aún algo más.