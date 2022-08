La serie de los años 80 ‘Verano azul’ sigue viva en nuestra memoria al haber crecido año tras años disfrutando de las aventuras de sus protagonistas. Esta semana, una de ellas se ponía frente a las cámaras para hablar sobre el nuevo proyecto que se traía entre manos, ocasión que ha aprovechado para alertar sobre la delicada situación en la que se encuentra su compañero de reparto, José Luis Fernández, de 58 años. Se trata de María Garralón, que se encuentra promocionando la obra de teatro ‘Palabras encadenadas’. Durante el acto, la actriz quiso poner en preaviso a los medios de lo que le sucedía a su compañero de ‘Verano azul’, quien daba vida a Pancho, y que acaba de ser ingresado en un hospital psiquiátrico.

La actriz que interpretaba a Julia en ‘Verano azul’ ha hablado sobre el estado de salud de su amigo, José Luis Fernández, ingresado en un centro psiquiátrico donde trata de encontrar la estabilidad perdida: “Él tiene sus temporadas estupendas. Está bien y ahí sigue. Cuando habla con nosotros se emociona mucho. Nos quiere mucho y nosotros a él”, asegura María Garraldón, que reconoce que no mantiene una relación muy estrecha con su compañero de reparto, aunque sí está pendiente de su evolución gracias a Juanjo Artero, Javi en ‘Verano azul’, que sí tiene información de primera mano de su situación en el psiquiátrico.

“Se encuentra bien y va evolucionando poquito a poco y con el amor de los suyos, medicina suficiente”, trataba de tranquilizar María Garralón a los fans de la ficción española después de desvelar que su compañero está ingresado en un centro psiquiátrico. Lo que no ha trascendido por el momento es el motivo por el que José Luis Fernández está en este centro especializado en salud mental, aunque a lo largo de los años sí que ha trascendido algún que otro suceso referente a estas circunstancias que podrían arrojar algo de luz.

Cuando finalizó la serie ‘Verano Azul’, su vida parece que no encontró la estabilidad esperada, pese al éxito que arrastraba y que su imagen era de sobra conocida por el público en general. Sin embargo, parece que no encontró su hueco en el mundo del espectáculo y no siguió desarrollándose como actor. Probó suerte en la música, lanzando un disco junto a Juanjo Artero, pero no logró conquistar al público y también sus planes de ser cantante se vieron frustrados. En 1989 trascendió una delicada noticia, al conocerse que había sido detenido tras protagonizar un atraco a punta de pistola a una mujer de nacionalidad francesa. Después de esto se dio a conocer que había caído en las drogas, lo que podría haber provocado desórdenes mentales que ahora explicarían por qué necesita ayuda profesional en el centro psiquiátrico en el que ahora parece haber encontrado cierta paz.