12 ¿Futuros concursantes?

«En otras condiciones sí, pero así no. A lo mejor con otra edad no te digo que no, pero ahora…», decía José Coronado cuando le preguntaban si le gustaría participar en una futura edición de ‘Supervivientes’. Mientras tanto, Eugenia Martínez de Irujo afirma que su faceta televisiva es nula, razón por la que no se ve en ningún reality show.