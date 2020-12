«Felicidades a todos los que tenéis cicatrices, tanto las que se ven, cómo las que sólo conocéis vosotros», ha escrito el cómico para celebrar sus 55 años.

El pasado mes de julio, José Corbacho anunciaba que había tenido que pasar por quirófano para someterse a un trasplante de riñón después de que le diagnosticaran una insuficiencia renal crónica. Pasado el tiempo, con motivo de su 55 cumpleaños, el cómico ha querido compartir una reflexión con sus seguidores y ha mostrado la cicatriz que le dejó en su día la operación.

Para celebrar su 55 cumpleaños, José Corbacho ha echado la vista atrás y ha recordado cómo fueron sus anteriores fiestas de cumpleaños su fiesta.»Cuando cumplí 50 años invité a 50 personas a las que quería, familiares y amigos. Y fue un fiestón. Estuve poniendo música siete horas seguidas Y al final me sacaron a hombros, no porqué lo hiciera bien sino porqué no podía caminar por mi propio pie. Salí como aquel meme que decía: ‘Si saben como me pongo pa que me invitan'», comienza a escribir.

Tras esto, el que fuera concursante de la segunda edición de ‘MasterChef Celebrity’ reconoce que los siguientes cuatro años, sus fiestas fueron de lo más «normalitas». Sin embargo, siempre tenía en mente cómo celebrar su 55 cumpleaños. Este 12 de diciembre es una fecha significativa para el cómico puesto que su vida cambió tan solo hace unos meses después de someterse a un transplante de riñón.

«Las personas proponen y la vida dispone. Y la vida ha dispuesto que este 12 de diciembre de 2020 lo celebre de otra manera. Más íntima, más tranquila, y también más concienciado. Concienciado de mis nuevas cicatrices, las que me sigue dejando la vida, porque las cicatrices son como un mapa de los lugares por los que has viajado y las fronteras que has cruzado. Y hay que enseñarlas, nunca esconderlas«, reflexiona junto a la impactante imagen.

José Corbacho está completamente concienciado de que tiene que celebrar todos los días de su vida y no solo la fecha en la que nació. «Antes los cumpleaños me servían para hacer un alto en el camino, echar la vista atrás y reflexionar sobre cómo había ido el año. Ahora seguiré mirando atrás, pero para coger impulso. Porque cada nuevo día es el primero del resto de tu vida y hay que vivirlo como se merece. Los planes

de futuro son los planes de hoy y mañana… será otro día. Felicidades a todos los que tenéis cicatrices, tanto las que se ven, cómo las que sólo conocéis vosotros», finaliza.

A los pocos minutos, la imagen se ha llenado de comentarios en los que sus seguidores no dudan en aplaudir todas y cada una de las palabras de Corbacho. «Felicidades amigo, compañero, compadre… Por muchos cumpledias más y que la vida vuelva a dejarnos celebrar juntos muchos días y batallas. Te quiero amigo», escribía Edu Soto. «Grande mensaje», «Por muchos años más», «Que sigas cumpliendo y disfrutando», «Cada cicatriz, una historia por cobrar», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

«Le debo la vida a mi hermana»

Tras comunicar que había pasado por quirófano, José Corbacho le dedicó unas palabras de agradecimiento a todo el equipo médico que tan bien le había cuidado y a la persona que le había salvado la vida, su hermana Yolanda, a quien, reconoce, le debe la vida. «Gracias por tu generosidad infinita«, decía por entonces.

El trasplante ha supuesto un antes y un después en la vida del cómico, quien aseguró que después de someterse a la intervención quirúrgica se abría una nueva etapa. «Termina una etapa. Hace tres años me comunicaron que mi insuficiencia renal crónica me llevaría a tener que pasar por un trasplante de riñón. Y ese momento ha llegado. Se cierra una etapa. Pero se abre otra. El trasplante ha ido muy bien y todos los inputs de esta primera semana están siendo muy positivos», señala. No quiere terminar su reflexión sin dar una lección de vida a todos sus seguidores: «La vida sigue… y es maravillosa. Pero no olvidemos que todos debemos de poner de nuestra parte para que lo siga siendo. Por mi parte no va a faltar. Nos vemos pronto, porque la vida continúa y… “The show must go on”», terminó diciendo en la publicación.