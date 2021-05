«Hay una mente que dirige todo esto y para mí Rocío es una marioneta», ha afirmado el tío de Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco ha generado un vendaval de reacciones por su testimonio, algunas de las cuales proceden desde el mismo seno de su familia. El último en pronunciarse ha sido José Antonio Rodríguez, el marido de Gloria Mohedano, y lo ha hecho con dureza. Hablaba desde la localidad gaditana de Chipiona, escenario del homenaje a Rocío Jurado por el 15 aniversario de su muerte. «Admitís que ella diga que no se cree las lágrimas de su hija, pues yo no me creo sus lágrimas».

Ha reconocido que él es el único de la familia que está viendo la docu-serie y lo está haciendo a conciencia, anotando aquellos datos con los que no está de acuerdo. Además, desea responder de forma pública, pero ha señalado en ‘Socialité’ que quiere que le den su sitio en televisión para hacerlo. Para argumentar su punto de vista, recordaba una frase que había visto publicada en prensa: «Una vez que ha perdido en los tribunales, ahora se quiere ganar a la gente con sus lágrimas».

«Ella dice que había que perder el miedo, pero el odio también hay que perderlo», ha afirmado de forma rotunda. Subrayaba que su sobrina había pasado «muchas líneas rojas»: «Yo esas palabras de una madre no las entiendo. No las puedo entender jamás». Y sentenciaba: «El cariño de unos niños no se consigue por un juez».

Duda por completo del testimonio que ha dado durante los últimos dos meses en televisión: «Yo no me la creo y no me la creo porque la conozco. Y conozco a sus hijos y conozco a su marido. A Rocío la conozco desde que nació. No me la puedo creer». Respecto al silencio que ha guardado durante las últimas dos décadas se manifestaba rotundo: «Lo que tenía que haber hecho es haberlo dicho en su momento y no se lo dijo absolutamente a nadie. Esa no es la solución. Ese es el fallo de ella».

José Antonio ha confesado que él conoce las dos versiones sobre el motivo del distanciamiento con su hija. «Ella me contó su versión, pero que diga por qué me contó ella el incidente. Yo entonces diré si ha dicho la verdad o ha contado una media verdad». Evitaba entrar en detalles sobre el suceso que dinamitó la relación entre ambas: «Yo no voy a contar la versión de Rocío Flores. Yo he escuchado su versión, pero no me compete a mí revelarla. Eso que su hija le ha pegado tiene muchísimos matices. Esa pelea se transforma y la engrandece y la vende como cada uno la quiere vender».

Además, ha calificado a Rocío Carrasco de títere: «Hay una mente que dirige todo esto y para mí Rocío es una marioneta». Evitaba pronunciar el nombre de Fidel Albiac, pero señalaba lo siguiente sobre este: «Cuando tienes una persona a tu lado, esa persona tiene que ayudarte y pensar en lo que le hace daño a su mujer».

Más distancia que nunca en la familia

La docu-serie ha agrandado la brecha que había entre Rocío Carrasco y la familia, algo que confirmaba José Antonio. «Ahora hay más distancia que nunca». Con sinceridad, el marido de Gloria Mohedano, tocaba todos los temas, también el intento de suicidio de su sobrina: «No voy a entrar en este momento. Que ella lo pasa mal y está sufriendo, totalmente. Pero, ¿por qué está sufriendo? Ahí es donde discrepamos».

«A lo mejor se han pasado algunas líneas, pero se han pasado por los dos sitios», ha afirmado en referencia a Antonio David Flores. Respecto a que su hijo, David, y una de las últimas revelaciones que han salido a la luz sobre que el joven no tiene el teléfono de su progenitora, José Antonio era tajante: «Yo me creo a David. Es un ser maravilloso y es clarísimo como el agua. Yo tengo la otra versión y me tengo que creer a uno o a otro, evidentemente, creo la de David».

Asimismo, ha aprovechado para salir en defensa de Gloria Mohedano: «Mi mujer no está enfadada absolutamente con nadie. Tampoco es la mano que mece la cuna. Nosotros no tenemos ningún conflicto con nadie», zanjaba. Por último, confesaba las preguntas que haría a su sobrina si tuviera la oportunidad: «Yo le preguntaría qué hubiera hecho su madre en el caso hipotético de que le hubiera sucedido lo mismo que a ella con su hija. También le diría: ¿Qué le parecería a su madre lo que está diciendo de su hija? A pesar de que fuera todo verdad».

Unas demoledores declaraciones que se producen cuando la familia, casi al completo, se ha reunido en Chipiona para rendir tributo a la ‘Más Grande’. Una sentida jornada que arrancó con una misa en su memoria en el Santuario de Regla. Posteriormente realizaron una ofrenda floral en el mausoleo de la artista en el cementerio de San José.