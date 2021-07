José Antonio Avilés no ha tenido fortuna en el amor, una vez más. Su novio le ha dejado sin previo aviso media hora antes de entrar en su programa. El colaborador de ‘Viva la vida’ no ha podido reprimir las lágrimas y ha contado qué ha sucedido

José Antonio Avilés está destrozado y es que por fin había encontrado el amor al lado de un chico con el que tenía planes de futuro y todas las ilusiones puestas en una relación que parecía ir viento en popa. Sin embargo, el desamor ha llegado antes de que esos planes se materializasen y, al parecer, de la peor manera posible. El polémico colaborador de ‘Viva la Vida’ acudía este domingo a su puesto de trabajo destrozado, tras haber recibido momentos antes una llamada de teléfono por parte de su pareja, el cual le informaba de su decisión de poner punto y final a su romance. Una ruptura inesperada para él y que conocía antes de ponerse frente a las cámaras en directo y sin poder contar con la ayuda de sus compañeros de plató en un momento tan delicado para él a nivel personal.

José Antonio Avilés no pudo contener las lágrimas este domingo y no pudo afrontar como debía su labor como comentarista de la actualidad en la crónica social, convirtiéndose en protagonista de la noticia. Quizá, esta vez, muy a su pesar. Tan solo media hora antes de comenzar el programa recibió la trágica llamada que le hacía pisar tierra firme tras sentirse estar levitando en una relación que le había devuelto la ilusión por el amor. El estilista malagueño Antonio Vega, su pareja hasta entonces, no encontró mejor momento para informarle a su chico de que su relación ya no tenía solución y era mejor ponerle fin para no alargar la agonía de sus sentimientos. Sin embargo, no contó con que destrozaría a su chico y que le dificultaría la tarea de afrontar su trabajo con la serenidad que le hubiese gustado mostrar. Su corazón estaba roto y no tenía fuerzas para ocultarlo, por lo que terminó derrumbándose y confesando lo que ha sucedido ante el estupor de sus compañeros de plató.

Emma García está acostumbrada a mandar callar a José Antonio Avilés cada fin de semana y es que su presencia se hace notar ante constantes interrupciones y llamadas de atención. Sin embargo, este domingo no parecía ser normal en él. Su silencio le mosqueó y no dudó en preguntarle qué le sucedía. El colaborador decidió explicar qué le había sucedido para que sus jefes no se sintiesen defraudados con su inactividad puntual. “Sabéis que hace dos meses sale una publicación en la que salgo con Antonio y hoy, por circunstancias, no ha pasado nada, hemos decidido los dos poner fin a la relación. No quiero que creen especulaciones. Ha sido él el que me ha llamado y me lo ha dicho”, confesaba el cordobés sin poder evitar que se le saltasen las lágrimas y le desbordasen las emociones ante la pérdida del hombre al que amaba.

Al parecer, la decisión del novio de José Antonio Avilés también fue sorpresa para él mismo, pues no tenía intención de romper su relación hasta que se ha visto en el aeropuerto dispuesto a coger un avión con destino a Madrid para pasar unos días con su pareja. Así lo ha explicado el propio colaborador: “Él venía hoy a Madrid porque íbamos a pasar el día de mañana aquí, teníamos unos viajes programados. Me ha dicho que se sentía bloqueado al entrar en el aeropuerto. Hemos tenido una conversación por teléfono, la relación se ha terminado”, confiesa él, que no desea que fuese otro quien diese a conocer la mala noticia: “Antes de que lo cuente nadie, pues prefiero contarlo yo. Hemos dicho que preferimos ser amigos a terminar mal. Ha habido un desgaste de la relación bastante jodido. He sido quizás demasiado invasivo, con mucha efusividad”, reconoce.

La primera en romper una lanza a favor de José Antonio Avilés ha sido Carmen Borrego, a la que se le ha ablandado el corazón al ver a su compañero sufrir por amor. No ha dudado en levantarse y brindarle su cariño, mientras que Emma García tomaba la palabra para dar su opinión sobre el hecho de que esta ruptura tuviese lugar tan solo media hora antes de que las cámaras se encendiesen para iniciar el directo: “Que vayas a entrar en un plató que es tu trabajo, no me parece que si no ha pasado nada… Hay maneras y maneras de dejar”, reconocía la presentadora del espacio.

Ante los reproches de los compañeros de José Antonio Avilés a su novio, este ha decidido levantar el teléfono para ponerse en contacto con la redacción del programa. Lo hace para dar su versión de lo sucedido y dejar claro un punto clave y es que tan solo llevaban tres meses conociéndose, que estaban en el inicio de una relación en la que aún se estaban conociendo y midiendo sus caracteres para ver si había posibilidad de un futuro en común. Ante la certeza de que esto no podría ser, no ha querido alargar la situación y darle falsas esperanzas a su pareja, por lo que ha sido fiel a sus sentimientos, se los ha comunicado y la conclusión final ha sido que mejor sigan sus caminos por separado y, en la manera de lo posible, que sean amigos.