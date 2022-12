Jorge Pérez ha sido un colaborador de televisión que siempre ha apostado por la discreción. Sin embargo, desde hace unos días está de plena actualidad por culpa de la pillada. Y es que en la fiesta de Navidad que organizó la productora Unicorn TV, este se mostró de lo más cariñoso con Alba Carrillo, a pesar de estar casado con su mujer, Alicia Peña, con la que tiene cuatro hijos. En un comunicado que compartió a través de las redes sociales, este aseguró que no se iba a pronunciar más sobre el tema, pero lo cierto es que en los medios de comunicación este tema sigue acaparando titulares.

Ha tomado una decisión que puede perjudicar su trabajo en televisión

Además de declarar sus intenciones de no volver a hablar del tema, el exGuardia Civil ha tomado la decisión de no volver a trabajar. Tanto desde ‘Ya es mediodía’ como desde ‘Fiesta’, los programas en los que trabaja, le están convocado para acudir y este se ha negado a volver. Esto se ha tomado en la cadena como que Jorge no quiere volver a trabajar en el medio de comunicación.

Tal y como aseguran a SEMANA fuentes cercanas a Jorge, este «quiere desaparecer de escena y centrarse en salvar su matrimonio. Por ahora no quiere volver a la tele». Parece que ahora mismo está centrado en dar confianza a su mujer y que prefiere no entrar en el juego de contestar los ataques que está recibiendo por parte de Alba y de algunos colaboradores de televisión.

La cadena podría decirle «no» cuando quiera volver

La productora ha estado intentando que Jorge Pérez volviera a su puesto de trabajo, sin éxito, por lo que podría ser un problema para este. Y es que según declaran a SEMANA, «lo que en un principio podían llegar a entender desde la productora, porque veían lógico que quisiera tomarse unos días, ya no está sentando bien. Una cosa es cogerse unos días y otra es negarse a volver al programa», comentan rotundos a este medio. Además, podría ser el final de las colaboraciones de Jorge: «Se puede encontrar con que cuando quiera volver la productora sea la que ya no quiera».

Por su parte, Alba Carrillo sigue pisando diferentes platós de televisión para hablar de lo ocurrido en las últimas semanas. Este pasado sábado, la modelo le lanzaba un zasca al exGuardia Civil después de que este reapareciera junto a su mujer y amenazara a la prensa con llamar a la Guardia Civil: «Seguro que tienen cosas más importantes que hacer». La modelo no ha podido quedarse callada y le lanzaba un zasca: «Seguro que la Guardia Civil tiene cosas más importantes que hacer, sí, como por ejemplo hacer controles de alcoholemia para que la gente no coja el coche cuando bebe», declaraba recordando que salió de la fiesta y se fueron a casa de Marta López en el coche conducido por él.