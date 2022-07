¡Ya tienen a su bebé en brazos! Jorge Pérez, ganador de ‘Supervivientes 2020’ y su mujer, Alicia Peña Humada, han dado la bienvenida a su cuarto hijo. El colaborador ha compartido un precioso vídeo del momento del nacimiento. «Y se hizo La LUZ… ese día en el que llegas con incertidumbre, nervios, y excitación… y de repente un llanto da lugar a la alegría, la ilusión, el júbilo y la emoción… Inolvidable ese primer ‘piel con piel’ mientras terminan de poner ‘a punto’ a mamá», ha afirmado en su cuenta de Instagram.

El ex Guardia Civil también ha dedicado unas bonitas palabras dirigidas a su mujer. «Sí, tú, Alicia, cuál Valkiria llegada de Valhalla, has demostrado (ya) infinidad de veces cómo sobreponerte a la adversidad, luchar por lo que crees, y que ver la vida de color de rosa, se puede cuando das lo mejor de ti… GRACIAS por ser siempre #elpremiodemivida».

La gran familia de Jorge Pérez

El colaborador nunca pensó que formaría una familia numerosa con su mujer. Así lo confesaba el pasado mes de enero durante una entrevista con la revista SEMANA donde reconoció que solo quería tener dos hijos. «El tercero fue más una cuestión de Alicia y le costó convencerme. Es verdad que cuando, tras Supervivientes, me dijo lo de tener el cuarto, dejé la puerta abierta y cuando me dio la noticia del embarazo, me emocioné».

La familia recibe a un nuevo miembro. Un momento de gran ilusión que se produce tan solo mes y medio después de que Jorge Pérez tuviera que decir adiós a un pilar en su vida: su padre. “Tu cuerpo descansa, pero tu alma vuela. Buen viaje, papá», afirmó entonces compartiendo una imagen donde se veía su mano sosteniendo la de su progenitor.