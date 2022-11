Los besos entre Alba Carrillo y Jorge Pérez durante la fiesta de Navidad de ‘Unicorn’ están en boca de todos. La colaboradora ha reaparecido este domingo en ‘Fiesta’ completamente derrumbada para dar su versión de los hechos. Mientras tanto, el ganador de ‘Supervivientes‘ ha reaparecido en público, con su hijo pequeño en brazos, y ha asegurado que se está «magnificando» las polémicas imágenes. También ha explicado cómo se siente su mujer, Alicia, con la que lleva casado 13 años y tiene cuatro hijos en común.

Vídeo: Europa Press

«Se está magnificando esto de una manera que no es la correcta, pero bueno, con quien tengo que rendir cuentas es con mi mujer. Alicia no está cómoda. Es una situación difícil para ella porque lógicamente hay una falta de respeto grave por mi parte hacia ella”, ha explicado Jorge Pérez ante las cámaras de ‘Europa Press’. Es consciente de que las polémicas imágenes de la fiesta han causado una gran fractura en su matrimonio y espera a que se curen.

No obstante, él tiene muy claro cómo tiene que proceder a continuación. «Hay heridas que curar, luego esas heridas tendrán que cicatrizar y yo tendré que hacer un gran trabajo para reconquistar a mi mujer. Esto es un trabajo por mi parte que tengo que hacer por demostrarla, por quererla, por cuidarla, por darle el lugar que se merece y, por supuesto, respetarla», reflexiona. Ahora mismo, la máxima prioridad para el matrimonio son sus hijos y su bienestar. De la misma forma, Jorge Pérez sigue negando que haya un «morreo» entre ambos y se muestra dolido con las especulaciones que están haciendo sus compañeros.

Jorge Pérez se muestra dolido e insta al programa a mostrar «un beso de verdad»

Por otro lado, no entiende los comentarios que están haciendo sus compañeros al respecto de lo ocurrido. No va a afirmar que hubo un beso, por mucho que los que trabajen con él aseguren que sí ocurrió. «No hace falta que haya beso para saber la gravedad de los hechos entonces, ¿qué quieren oír, que hay un beso para quedarse más tranquilos? es que no lo entiendo», comenta. Además, insta al programa en el que colabora a que le enseñen un vídeo claro en el que se vea «un beso de verdad». Estas han sido sus declaraciones un día después de que salieran a la luz las imágenes en las que podemos ver a los dos colaboradores en una actitud más que cariñosa.