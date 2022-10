Este lunes, Jorge Javier Vázquez se ha despachado a gusto contra Tamara Falcó. Durante la emisión de ‘Sálvame‘ ha lanzado durísimas críticas a la marquesa de Griñón por dos cuestiones. La primera es la manera en la que ha hablado de Íñigo Onieva en el Congreso Mundial de las Familias. Cree que la socialité ha sobrepasado los límites al hablar del «lado oscuro» de su ex: «Está consiguiendo que todos pensemos mal sobre él. Es abuso de poder». El segundo asunto que lo ha irritado tiene que ver con las polémicas declaraciones de la aristócrata sobre la sexualidad. Esto ha hecho que le lanzara pullas como: «Lo que has hecho en México este fin de semana ha sido sembrar el odio». Pero aún hay más. No contento con la retahíla de críticas que le ha dedicado en el programa, ha vuelto a cargar contra ella en sus redes sociales. «Discursos como el de Tamara Falcó son nocivos en una sociedad que aspira a vivir en libertad. Asusta la manera que tiene de demonizar a quienes no piensan como ella. Tamara Falcó se ha coronado como la más firme representante de la España negra», ha destacado en las redes sociales.

Para entender el cabreo de Jorge Javier hay que recordar «Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad. Hay tantos tipos distintos de sexualidades. Hay tantos sitios distintos donde se puede ejercer el mal’. Sus palabras han levantado ampollas. «El mundo es un lugar peor por gente como tú que demoniza la libertad de elección y una sexualidad que no es la que tienes. Tengo 52 años. He sufrido muchísimo porque había mucha ente como tú que no aceptaba este tipo de sexualidad. Lo que has hecho en México este fin de semana ha sido propagar el odio y sembrar el odio«, ha espetado Jorge Javier en ‘Sálvame’ este lunes.

«Eres un absoluto fraude», lanza Jorge Javier contra Tamara Falcó

«Te pido que recapacites y que no hagas daño. Con tus palabras lo que has hecho es atacar a la dignidad de las personas. Basta ya de aceptar este tipo de palabras como normales porque entran dentro de la total anormalidad. Eres un absoluto fraude. Recapacita porque eres un elemento muy nocivo y dañino para la sociedad. A mis 52 años no voy a permitir a que gente como tú y organizaciones como ‘Hazte oír’ vengan a enviarnos de nuevo a la oscuridad, a la tristeza y a la depresión».

Para el de Badalona, lo que ha dicho Tamara Falcó sobre las personas que tienen una sexualidad distinta a la heterosexual son reflejo de su ignorancia: «No tiene ni idea de lo que sucede en la sociedad con diversos temas. Me parece intolerable el discurso de Tamara. Me parece totalmente hipócrita que nos pretenda vender esa imagen de cristiana católica comprometida cuando su mundo es frívolo, pegado a las marcas y pegado al lujo, cosa que no es lo que dice la religión católica«, ha lamentado. «Sus palabras son un rotundo no y no deberíamos ser tan comprensivos con ella porque sus palabras hacen muchísimo daño a la sociedad. Ha hecho un discurso del odio y ese tipo de discursos hay que cortarlos de raíz. Hay opiniones que no son respetables».