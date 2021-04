La próxima entrega de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘ se emitirá el próximo miércoles 14 de abril. Y aunque aún quedan 24 horas para conocer los nuevos testimonios de Rocío Carrasco en el documental sobre su vida, mucho se está hablando sobre las informaciones que vierte en él la hija de Rocío Jurado. El más candente tiene que ver con su intento de suicidio.

Este martes, el diario ‘El Mundo’ ha sacado a la luz informes sobre el ‘caso Rocío Carrasco’. La investigación, realizada por Rebeca Yanke, señala que «ningún documento oficial acoge, sin embargo, el relato de un intento de suicidio». La documentación a la que ha tenido acceso el periódico son los informes médicos de los los dos hospitales en los que fue atendida Rocío Carrasco aquel día: el de Sanchinarro y el HM Puerta del Sur. En ellos, según el citado medio, se menciona que el motivo de consulta es un «mareo«. En el apartado de enfermedad actual se recoge que «acude por sobreingesta de benzodiazepinas a las 8 am. Refiere que está muy agobiada por problemas con terceras personas».

Las informaciones de ‘El Mundo’ nada tienen que ver con el relato que hace la ex de Antonio David Flores en su televisada biografía. Una biografía contada en primera persona por la propia Rocío Carrasco y de cuya producción es responsable La Fábrica de la Tele. Esta tarde, Jorge Javier Vázquez, en nombre de la empresa, ha querido aclarar de forma “tajante» algo que «se ha publicado en distintos medios de comunicación». El presentador ha adelantado que dentro de unas horas, en el próximo episodio del documental, se va a poder ver parte del informe oficial. «Se mostrará el documento oficial del intento de suicidio de Rocío Carrasco». Y puntualizaba: “El documento existe”.

“Desmentimos categóricamente que el intento de suicidio fuera mentira”

El presentador añadía que con dosis de “mala leche” y “poco rigor” se ha dicho que se pretendió suicidar con tres pastillas pero no es así: “Rocío Carrasco se tomó tres clases de pastillas, pero en total se tomó 32… Se tomó 32 pastillas de 3 clases diferentes y mañana se explicará con más profusión de datos».

“Todo esto está acreditado”, insistía el presentador: “Desmentimos categóricamente que el intento de suicidio fuera mentira”. Además, Jorge Javier pensaba sobre el bulo: “La reflexión es decir… ¿Qué mal, no? ¡Qué mal que no se sabe bien por qué extraña razón estamos poniendo el testimonio de esta muchacha en duda. Qué mal que por qué extraña razón estamos poniendo el testimonio de esta muchacha en duda. Es una pregunta que nos tenemos que hacer: ¿Por qué? Como público tenemos que intentar aprender a desarrollar un espíritu crítico que no teníamos que desarrollar tanto». Hacía referencia a «ese continuo conflicto de intereses» de algunos medios que no ha querido citar.

Jorge Javier también ha aclarado lo que pasó la noche en la que Rocío Flores se puso en contacto con la dirección de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ para comentar el documental de sobre la vida de su madre. Según Kiko Hernández, existe la «sospecha» de que la joven habría grabado la conversación que tuvo con el director. En este sentido, Jorge Javier Vázquez ha explicado que hubiera quedado mal si hubiera repetido lo que dijo fuera de micros: «La empatía era inexistente».