La nueva situación familiar del clan Flores ha sido tema de debate en ‘Sálvame‘, donde los colaboradores han comentado cómo es la relación entre las dos mujeres más importantes en la vida de Antonio David Flores: Rocío Flores y Marta Riesco. Jorge Javier Vázquez ha participado en la charla y no ha dudado en asegurar que la que marca la batuta en la vida del malagueño es su hija: «El padre teme a la niña. Yo tengo datos. Yo sé de broncas que la niña le ha pegado al padre». Kiko Hernández apuntaba: «La temen todos». Y el catalán continuaba: «Eso lo sé a ciencia cierta. Y voy a ir un paso más allá, que creo que no lo he dicho».

Tras pronunciar estas palabras, Gema López le ha preguntado sorprendida: «¿Que la niña le pega al padre?». El presentador ha aclarado de inmediato que no; solo hacía referencia a las broncas que la joven le ‘pega’ a su progenitor: «No, no, no… El ser intenta hacer una exclusiva utilizando a sus hijos. La hija no lo sabe. Se da cuenta y cuando se da cuenta y le pega una bronca al padre… que el padre llama a la revista y lo para».

«Rocío Flores no va a permitir compartir puesto o podio con Marta Riesco»

Para el de Badalona, Antonio David se mueve en un círculo donde hay una clara líder: su hija. «En el podio los lugares asignados están perfectamente estructurados. Y en el primer puesto no caben dos personas: o es Marta Riesco o Rocío Flores, pero las dos, no. El puesto tiene que ser para una de las dos», ha dicho. «La alumna aventajadísima es, sin lugar a dudas, y la que pone el sello a todo, es Rocío Flores. Y Rocío Flores no va a permitir compartir puesto o podio con Marta Riesco».

Jorge Javier cree, además, que «la persona que le va a dar la estocada final (a Antonio David Flores) va a ser Marta Riesco, porque ella no es ni Rocío Carrasco y Olga Moreno», añadía. También ha tenido tiempo de hablar de Olga Moreno, a la que el pasado martes dio un buen repaso en el programa: «Olga ha participado durante muchos años de ese comportamiento con Rocío Carrasco».