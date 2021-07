Jorge Javier Vázquez: «Rocío Flores tiene cero empatía con su madre»

Jorge Javier Vázquez está deseando tener como compañera a Rocío Carrasco. Aunque él todavía no sabe qué hará la hija de Rocío Jurado en ‘Sálvame’, sí que admite que está muy feliz con su llegada. Ha seguido muy de cerca la docuserie y ha logrado entender muchas de las decisiones que ha ido tomando ella en los últimos años, así como el hecho de que no quiera encontrarse con su hija en los pasillos de Mediaset. Mientras ella dijo que «no quería retroceder en mi proceso, creo que debo de seguir para delante y debo de seguir con cosas que me aporten, no que me quiten», Rocío Flores no quiere anclarse en el pasado. Sobre ello se ha pronunciado el catalán, quien afirma entender a Rociito y es que él considera que la joven no ha tenido ninguna empatía con su madre. Declaraciones que ha dado en el vídeo que te ofrecemos en este artículo, así como otras sobre este asunto que darán mucho que hablar.

El presentador está deseando recibir a Rociito en plató, una espera que se le está haciendo larga, ya que será este miércoles cuando coincidan en directo y sepan más detalles de su colaboración. Aunque ellos parecen mantener una relación de amistad fuera de cámaras, prueba de ello, que Jorge Javier haya comentado durante la entrevista que Rocío Carrasco quería hablar con él por teléfono para hablar de su próximo encuentro. A pesar de que a muchos les ha sorprendido que ella acepte trabajar en un programa en el que se ha puesto en entredicho su papel como madre, la futura colaboradora ha aclarado que esto «será una terapia de choque para ella».