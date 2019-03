9 Vida tranquila alejado de la televisión

En estos momentos, en los que por primera vez de su vida va a permanecer alejado de la pequeña pantalla durante varias semanas, Jorge ha optado por apoyarse en los que más le quieren. Su madre, María Morales, a quien en un principio no le quiso contar qué le estaba pasado para no preocuparla, se ha convertido en su mejor apoyo. De hecho, desde que llegó a Madrid el pasado jueves no se ha separado de su lado e incluso se ha instalado en su casa para cuidarle.