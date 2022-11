Uno de los temas que ocupa cierta importancia en la información política estos días es quién será el candidato del PSOE en Madrid. El propio Pedro Sánchez ha dado mucha importancia a la persona que liderará su partido en la capital. Lo considera vital para intentar ganar la alcaldía al PP y de ahí ir ganando terreno para el ambicioso proyecto de conquistar una comunidad autónoma tradicional de los populares. Lo que ha trascendido hasta la fecha es que el candidato será una persona conocida, con vocación socialista y vinculado a la capital. Se ha dicho que su nombre se podría dar a conocer el próximo 9 de noviembre, coincidiendo con la festividad de la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena. Son muchos los candidatos que van apareciendo en las quinielas y uno de los que se ha colado en los últimos días y ya se habla de él en los mentideros de la capital es Jorge Javier Vázquez.

Y no es broma. Este mismo jueves, en la tertulia del programa ‘Más de uno’ de Carlos Alsina en Onda Cero, han hablado de Jorge Javier y han dejado bien claro que no habría que descartarle entre los nombres que maneja Pedro Sánchez. “Me dicen que no estamos haciendo el suficientemente caso con lo de Jorge Javier”. “Se sabe que ha hecho campaña por Gabilondo pidiendo el voto para él… Está en un momento de cambios porque su futuro en la tele no está muy claro… […] Animaría mucho la campaña”, ha señalado el propio Alsina. “El PSOE tendría el mejor candidato” ha dicho otra tertuliana.

Jorge Javier siempre se ha identificado políticamente con la izquierda y son multitud las veces que ha hecho ‘campaña’ por el PSOE, incluso por Podemos y por el Más Madrid de Carmena y ahora de Mónica García, con quien se reunió recientemente. «Trabajando con Mónica. Le he propuesto que alquilemos el Zendal para celebrar Eurovisión 2023. A ver si se puede recuperar alguno de los millones (150) que se despilfarraron para construir ese garaje que está maravillando al mundo», escribió el presentador hace tan solo unos días. Tampoco ha tenido problema en meterse en otros jardines y enfrentarse en la red social del pajarito con políticos del PP, quienes le dijeron que se había hecho evidente su odio al partido. «Cariños, no le decís la verdad ni al médico (de pago). ¡Feliz semana!», respondió él. Pronto conoceremos si se adentra en ese mundo o prefiere seguir tan solo en la tele.