Desde el minuto uno, la entrevista de Raquel Mosquera en ‘Sábado Deluxe’ ha estado marcada por la tensión. La peluquera ha reaparecido en televisión tras meses apartada de los focos y lo ha hecho para rebatir el testimonio de Rocío Carrasco. No solo ha desmentido su verdad, también ha mantenido un acalorado encontronazo con Jorge Javier Vázquez que ha tenido a Antonio David Flores en el centro de la polémica.

La peluquera ha evitado en un primer momento contestar sobre la relación que le une al malagueño. Algo que iba despertando la indignación del presentador, pero lo que le ha hecho estallar ha sido descubrir que la entrevistada no ha visto la primera entrega del documental de Rocío Carrasco, ‘Contar la verdad para seguir viva’. «Por supuesto que no lo he visto», reconocía. «¿Te has sentado en el plató de ‘Viva la vida’ sin haber visto el documental?», le espetaba con exaltación.

El tremendo cabreo de Jorge Javier Vázquez

«Tienes un morro que te lo pisas. Eres muy poco valiente. Si fueras valiente dirías que esta tía miente, pero no tienes esa valentía. Se te ha pillado con el carrito del helado. Nos estamos dando cuenta de cómo nos has engañado durante años», ha reprochado Jorge Javier Vázquez a la invitada muy indignado. «Estás totalmente acorralada y estás faltando al respeto. Has quedado como una indocumentada que está aliada con el ‘Ser’ que te maneja y utiliza para destrozar a Rocío Carrasco. Eres otra de sus víctimas y tú te has dejado», le ha reprochado.

Raquel Mosquera se ha defendido ante estas acusaciones: «¿Por qué voy a ver el documental de una señora que está mintiendo de cómo vivió la última noche que vio a su padre? El que no cuelas eres tú. No yo. Yo no tengo amistad con Antonio David Flores. Simplemente hemos coincidido en los platós. Solamente me ha llamado cuando he estado mala para saber cómo me encontraba». A continuación ha negado rotundamente intercambiar mensajes con el ex Guardia Civil. «Jamás lo he hecho».

El presentador ha reconocido haber vivido «uno de los momentos más tristes y decepcionantes» de su carrera profesional al haber sido testigo de que Raquel Mosquera no había visto la sonada docu-serie. «Te lo digo de verdad. Estoy profundamente apenado. Te has pasado semana tras semana catalogando algo que no has visto. Calificando a una mujer de mala madre. Todo por odio. Ahora, ¿esto cómo se arregla? Ha sido una noche durísima. Es como si se desmontara una persona a la que tienes mucho aprecio». La peluquera, que se ha sentido juzgada, añadía: «No vas a conseguir machacarme porque tengo buen corazón. ¿Por qué todos los demás somos malos y la única buena es ella?», afirmaba al final de esta última intervención televisiva que promete dar mucho que hablar.