Jorge Javier Vázquez está acostumbrado a tener una agenda repleta de compromisos y a estar al frente de diferentes programas en televisión. El hecho de haberse tenido que coger la baja laboral por al menos dos semanas más tras superar el coronavirus ha hecho que tenga mucho tiempo libre y esté más activo en las redes sociales. El presentador sufre una laringitis como consecuencia de este virus que ya le hizo estar alejado de su trabajado durante unos días. Sin embargo, las secuelas siguen haciendo sus estragos y el catalán necesita estar en casa recuperándose y descansando la voz. Durante estos días, ha aprovechado para ponerse al día en política y ha atacado al gobierno de Isabel Díaz Ayuso por sus polémicas becas para alumnos con rentas altas.

«Gano más de 100.000 euros al año. ¿Me daría usted una beca para zumba? Me aburro mucho y lo estoy pasando muy mal«, dice el presentador en tono irónico a la espera de una respuesta por parte de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. A pesar de que Díaz Ayuso no le respondió de manera directa, sí que lo hizo la cuenta de Twitter del PP de Madrid, que le contestaba con un ataque directo sobre una antigua deuda del comunicador con Hacienda. «Hola, Jorge. Habría que mirar las bases por si uno de los requisitos indispensables es estar al corriente de pago con Hacienda«, le decían.

Jorge Javier ha mostrado los documentos que confirman que está al corriente de sus pagos

Esto ha hecho que Jorge Javier estallase y sacase artillería pesada contra la formación política. El presentador ha publicado dos documentos con los que probó públicamente que está al corriente de pago en sus obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, por lo que no tiene ninguna deuda pendiente. «En el próximo tuit me llamáis etarra y ya habéis echado el día. Saludos a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y al comisionista pandémico de su hermano. Que pidáis esto vosotros, precisamente vosotros…», escribía junto a estos dos documentos.

día. Saludos a la presidenta @IdiazAyuso y al comisionista pandémico de su hermano. Que pidáis esto vosotros, precisamente vosotros… https://t.co/TUd4wtDQFF pic.twitter.com/zgvLcNwiIa — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) July 13, 2022

Fue en septiembre del 2020 cuando Jorge Javier Vázquez habló alto y claro sobre el conflicto que tenía con Hacienda al regreso de sus vacaciones de verano después de que se publicara esta información. «Para las personas que dicen ‘¡paga, paga!’ me gustaría decirles que espero que no se encuentren nunca con Hacienda porque para litigar con ellos siempre hay que pagar o avalar. No debo absolutamente nada a Hacienda. Las sanciones de estos dos años están recurridas en el Tribunal Supremo o sea que todavía no sé si ganaré o no», dijo por aquel entonces.