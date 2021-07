El presentador más conocido de la televisión ha compartido con todos un secreto de su infancia que implicaba a su madre. Ahora las tornas han cambiado y él mismo explica el motivo.

Jorge Javier Vázquez está en plena gira con su obra de teatro ‘Desmontando a Séneca’, que está siendo todo un éxito. El presentador de televisión acaba de terminar de presentar una nueva edición de ‘Supervivientes’ y antes de irse de vacaciones, sigue cumpliendo con la representación de su obra en diferentes puntos de nuestro país. El pasado fin de semana estuvo en su tierra y una de las representaciones contó con la visita de Rocío Carrasco y Fidel Albiac.

Hace apenas unas horas, Jorge Javier ha querido compartir con sus seguidores un secreto de su infancia. Lo ha hecho con una foto en la que aparece su madre maquillándole en el camerino antes de salir a actuar. Aprovecha el momento para explicar cómo le reñía su madre cuando apenas era un crío y se pintaba la cara.

«De pequeño me reñía porque me maquillaba a escondidas y ahora me imparte tutoriales. Viva la Mari que me parió!!!», escribe orgulloso de que su madre ahora no solo le deje pintarse, sino que es ella la que hace la labor de maquilladora profesional. Porque nadie lo hace mejor que una madre, que sabe perfectamente qué favorece a su hijo y qué no.

Jorge Javier Vázquez desvela uno de sus secretos de la infancia

Para los días que tiene representaciones, Jorge Javier prefiere ponerse en manos de su madre, que es el que mejor lo conoce. Para ello, María Morales Martínez, que así es como se llama su madre, se lleva varios productos de belleza como sombras, bases de maquillaje y brochas para poner guapo a su hijo.

Como no podía ser de otra manera, han sido muchos los rostros conocidos a los que les ha cautivado esta instantánea: «👏👏👏👏», escribe Santi Millán. «Vivaaaa!!», grita Gema López. «Me encanta», le hace saber Miguel Frigenti. «Ellaaaaaaaaa,poderosa!!!!», define Carolina Sobe a la madre del presentador.

La madre de Jorge Javier Vázquez es uno de los grandes apoyos del presentador y no duda en estar a su lado siempre que las agendas de ambos se lo permiten. Cuando este ha pasado por algún momento delicado, ella no ha dudado en mostrar su preocupación. Ya lo hizo cuando el presentador de ‘Sálvame’ se atrevió a sentarse en el trono de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’.

Su madre ha mostrado preocupación por su hijo varias veces

«Mi madre me ha dicho que vaya con cuidado y que no me mientan», confesaba Jorge Javier Vázquez sobre las palabras que le ha transmitido su madre a raíz del paso que ha dado de sentarse en el trono. «Me ha insistido en que tenga cuidado, cuidado y cuidado, porque a veces la gente miente mucho», seguía explicando.

María Morales, la madre de Jorge Javier Vázquez, siempre ha estado a su lado, sobre todo en los momentos más complicados, como el que vivió tras sufrir un ictus. Aunque reside en Barcelona, la madre del presentador de televisión no dudó en viajar hasta la capital española para estar al lado de él en esos momentos tan delicados.