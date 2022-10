Un mensaje que criticaba el aspecto de Jorge Javier Vázquez con poco tacto ha servido para que el presentador se confiese con sus seguidores. Lejos de mostrarse indignado, el comunicador le ha contestado por mensaje privado con mucha elegancia y ha explicado que se encuentra a la espera de unas pruebas médicas. Al parecer los médicos se estarían esforzando por detectarlo para así prescribirle un tratamiento efectivo: «Tengo un virus que están intentando identificar, supongo que de las vacaciones. Sí, no estoy en mi mejor momento. Por cierto, no bebo desde hace tres meses. Gracias por preocuparte por mí».

La salud de Jorge Javier Vázquez ha sufrido varios bajones en los últimos meses. Cabe señalar que, aunque tuvo unas largas vacaciones -más de un mes y medio-, no todo el tiempo pudo disfrutarlo. Sufrió un mal de altura y estuvo ingresado en Perú, un problema que le provocó un edema pulmonar del que le costó recuperarse. No ha revelado si este virus está relacionado con la falta de oxígeno que sufrió en las grandes altitudes de Perú o en África, donde hizo un safari y donde también estuvo durante varias semanas viviendo experiencias inolvidables.

«No podía con mi vida. Vino un médico y decidieron ingresarme. Llegué tan desestabilizado al hospital que para ponerme las vías y hacerme la analítica me empezaron a pinchar y las venas estaban colapsadas«, dijo Jorge Javier Vázquez sobre lo sucedido este verano, lo cual finalmente terminó en un susto. Ahora se desconoce si esto estaba o no relacionado, una incógnita que probablemente resuelva en los próximos días. El de Badalona ha recurrido a expertos para tener un diagnóstico definitivo que le ayude a recuperarse y, aunque todavía no ha conseguido ‘ponerle nombres y apellidos’ a su afección, Jorge Javier está tranquilo. Tanto que ni siquiera había compartido con el público de ‘Sálvame’ el problema de salud que arrastra desde hace un trimestre y por el que tantas pruebas se ha visto obligado a realizarse últimamente.

Tras el desafortunado comentario de un seguidor, Jorge Javier Vázquez ha dejado claro que no debes juzgar a nadie, pues no sabían todos los detalles de esta historia. Fue en el mes de junio cuando se contagió de coronavirus, otro problema de salud por el que tuvo que recibir la baja y que le mantuvo alejado de los platós durante una etapa breve. Sin embargo, todo se complicó cuando sufrió una faringitis por la que se tuvo que ausentar otras dos semanas. Ahora ha vuelto a recuperar el ritmo de trabajo que marca la temporada, lo que deja ver que está listo para todo.