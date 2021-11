El domingo saltaba la noticia en todos los medios de comunicación: Jorge Javier Vázquez suspendía su función de ‘Desmontando a Séneca’ en Lorca (Murcia) por problemas de salud. La concejala de Cultura del consistorio, María Ángeles Mazuecos, declaraba en una nota de prensa que lamentaban «la suspensión de la actuación del presentador de televisión en el Teatro Guerra por motivos de salud”, y recalcaba que «a partir del lunes comenzaría la devolución del coste de las entradas adquiridas”. La sombra del ictus que sufrió en 2019 sobrevolaba por las redacciones al no aportar más datos del problema que lo había llevado a la cancelación. El presentador calmaba los rumores con un mensaje que publicaba el pasado lunes 15, un día después de que la noticia trascendiese a los medios: “Que no cunda el pánico. Diez días fuera de servicio”.

Sin embargo, lejos de cerrarse, el debate continuaba abierto. ¿El motivo? Unas imágenes del presentador la tarde del sábado disfrutando de una fiesta en una discoteca de Madrid. ¿Qué le ocurre exactamente a Jorge Javier Vázquez? ¿Por qué canceló la función si, según las imágenes difundidas, el sábado se encontraba de fiesta? ¿Por qué ni siquiera viajó a Lorca? Vea el vídeo con las imágenes de la discordia a continuación:

Vídeo: Instagram

Malestar en Lorca con Jorge Javier Vázquez

“Nosotros lo que sabemos es lo que nos llegó en la nota el viernes 12 de noviembre a las 13:00 horas. Según la compañía, la función se cancela por una afonía de Jorge Javier Vázquez y no se nos da más información”, confirman a SEMANA desde el Teatro Guerra de Lorca. El Ayuntamiento por su parte haría oficial la cancelación una hora después, concretamente, a las 14:45 horas.

El malestar en el consistorio y, por supuesto, en el teatro es evidente. Además, según nos confiesan, llueve sobre mojado, porque anteriormente el presentador ya había causado baja también por motivos de salud. “Canceló en una ocasión por otro problema de salud, otra por la Covid-19 y, esta vez, por el problema de la voz. No nos parece oportuno que después de cancelar una función esté de fiesta”. Lógicamente, se refieren a las imágenes difundidas el domingo 14 de noviembre en el portal Algopasatv. En estas imágenes, Jorge Javier canta de la mano de uno de los drag queen que amenizan la fiesta Loco Bongo del teatro Barceló en Madrid. La fiesta corresponde al día anterior, 13 de noviembre, y a ella Jorge Javier acudió acompañado de una íntima amiga. “Bailó, cantó y disfrutó de la fiesta como todos los que estábamos allí. Lo que pasa es que todas las miradas se centraron en él nada más verlo, como es lógico”, cuenta a SEMANA un testigo.

Para entonces la cancelación de su obra en Lorca ya se había comunicado, si bien es cierto que la noticia no había trascendido y los medios de comunicación apenas habían empezado a hacerse eco de los problemas de salud del presentador.

La versión de Jorge Javier Vázquez

Así las cosas, ¿por qué canceló Jorge Javier la función? ¿Estaba realmente enfermo? La última palabra, por supuesto, es la suya. “Me han detectado una laringitis aguda y me han recomendado descansar y no forzar la voz con las cuatro horas de directo y las funciones”, comienza diciendo a SEMANA el de Badalona. “Estaré toda la semana fuera, no voy a hacer televisión. Me han recomendado 10 días de descanso relativo de la voz. Llevaba tres semanas muy tocado y acababa los programas agotadísimo. No podía continuar así, si no paraba me dijeron que el problema podía convertirse en crónico”, asegura, y añade que estos días no se le verá ni en ‘Sálvame’, ni en ‘Secret Story’ ni en el ‘Deluxe’.

Además, según nos indica, ha cancelado también su función del viernes 19 en Peal de Becerro (Jaén). Y se defiende de quienes cuestionan su verdadero estado de salud por la comentada fiesta. “Era una cosa de tarde. Salí a comer, entré a las 18:00 y salí a las 21:00. Únicamente estuve tres horas y me fui a mi casa. A las 22:00 ya estaba en la cama. Los vídeos pueden ser muy llamativos, pero cuando los pones en contexto no tienen nada que ver con lo que se puede llegar a pensar”. “Pero en uno de los vídeos se te ve cantando”, incide este medio haciendo referencia a esos vídeos del pasado sábado. “Bueno cantando… hijo, cantando…”, responde con tono irónico. “Vida normal me vais a ver hacer. Ahora lo que tengo que hacer es esperar, pero no me voy a quedar en casa. En principio me reincorporo la semana que viene, pero todo depende de mi evolución. Nada está claro ahora mismo”. Palabra de Jorge Javier Vázquez.