Jorge Javier Vázquez se ha sentado con Jesús Vázquez en su canal de MTMAD y se ha sincerado sobre los aspectos más íntimos de su vida

Jesús Vázquez ha recibido en su canal de MTMAD, ‘El método Vázquez by Fitbit’, a su compañero de cadena y profesión, Jorge Javier Vázquez. El veterano presentador de ‘Sálvame’ se ha sincerado de los aspectos más íntimos de su vida y han tenido una charla sobre cómo gestionar las emociones o la necesidad de ir a terapia psicológica siempre que lo necesites. Durante la entrevista, Jorge Javier ha confesado que el domingo es uno de los días más tristes de la semana y este es el motivo por el que prefiere trabajarlos. O incluso qué hace para evadirse de los problemas. Te lo contamos a continuación.

Jorge Javier Vázquez revela lo duro que son los domingos para él

«Yo tengo que luchar contra los domingos. Por eso prefiero trabajarlos. Para mí los domingos son un día que hay que ser muy fuerte para no dejarse llevar por la soledad y la tristeza. Para mí cuando ya finaliza la hora de comer y empieza a caer la tarde… esa hora… Superar ese momento es muy complicado», le ha confesado a Jesús Vázquez.

Y es que a lo largo de los años, el presentador de ‘Sálvame’ se ha refugiado en su trabajo para no enfrentarse a algunos problemas de su vida personal. «Soy muy inmaduro en el terreno personal y por eso me refugio en el trabajo. Trabajaba muchísimo y he trabajado muchísimo a lo largo de mi vida, pero no me he dado opción a relajarme. Soy un adolescente y le he dedicado más al trabajo que a mi vida personal».

Ha hecho un repaso por sus diferentes parejas sentimentales

A pesar de que se ha dedicado mucho al trabajo, también ha revelado cómo ha sido sus vida sentimental a lo largo de estos años, algo que le ha preocupado. «Yo he tenido dos parejas con las que he sido muy feliz, pero también he tenido historias muy idiotas. Ahora repaso y digo por favor que pérdida de tiempo con esta gente. Cuanto tiempo he perdido. Muchísimo. Me quedaba colgado de una lámpara», dice. «A mi me parece que estar en pareja es muy complicado. Yo toda la vida he estado buscando novio y he sido un frustrado porque no me salía y ahora que he tenido una relación de 10 años y ya llevo casi tres y medio soltero yo estoy en un momento ideal de mi vida».

A pesar de estas relaciones y de haberse conocido diferentes parejas, Jorge Javier Vázquez hace una inesperada confesión: «Me parece impensable que le pueda gustar a alguien, te lo prometo. Pero yo creo que si has hecho una labor emocional a lo largo de tu vida, como conocemos tanto nuestros puntos débiles, nuestras zonas oscuras, nuestras luchas internas… piensas como le voy a gustar a alguien». Por este motivo, el popular presentador acudió a terapia psicológica con la que consiguió «dominar mis emociones. Antes eran ellas las que me dominaban a mí».

Jorge Javier habla de la depresión que superó hace unos años

Confiesa que para él su depresión, a toro pasado, es algo positivo: «Para mí ha sido una cosa muy positiva. Mi depresión no era una depresión severa que hay gente que no puede salir de la cama y hay gente que lo pasa realmente mal. Si logras con ayuda salir de ella luego se puede convertir en algo muy positivo».

Pero, ¿qué hace para evadirse de los problema? Jorge Javier Vázquez es claro: «A mi me gusta mucho ver inmobiliarias«. El presentador se puede quedar horas en su casa buceando por las páginas webs de inmobiliarios viendo los inmuebles que están a la venta y sus decoraciones.

Se sincera respecto a las críticas recibidas en redes sociales

Para Jorge, las redes sociales son un arma de doble filo debido a las críticas que recibe en cada una de sus publicaciones: «Es una idiotez decir que no te afecta. Claro que sí. Yo creo que hay que pasar una etapa fundamental en la que te afecta, hay que aceptar que a la gente no le gustas y no pasa nada«.

Y añade: «A mí cuando me escriben gordo, feo, no me gustas.. digo voy a ver quien me escribe. me tiene que estar escribiendo Angelina Jolie o Brad Pitt. Luego abres las fotos y dices coño… Es que el concepto que cada uno tenemos nosotros de nosotros mismos, creo que no es prepotencia ni soberbia pero si que hay un momento que la cabeza te cambia un clic y estas en otra realidad. tu no puedes darle el poder a una persona de que maneje tus emociones. Tus emociones las manejas tú».

Y explica la importancia de ver la parte positiva de las cosas: «Tú puedes recrearte en la parte mala de las redes, que la tiene, pero también la parte maravillosa. Yo la que más utilizo, pero no participo mucho, es Instagram. Ha sido un descubrimiento para ligar porque para la gente que estamos solteros se ha convertido en el bar del siglo XXI», cuenta.