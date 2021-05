El presentador de televisión ha querido compartir uno de los mensajes más duros que ha recibido en las redes sociales, aunque poco después se arrepiente y lo borra.

Jorge Javier Vázquez es uno de los rostros conocidos más seguidos en las redes sociales. El presentador de televisión lee cada día muchos comentarios que demuestran el cariño y el apoyo que le muestra la gente, pero el hecho de tener tantos seguidores también le provoca tener un séquito de haters que analizan al dedillo cada cosa que hace en la televisión. Estos, además, se lo hacen saber a través de las plataformas sociales.

Aunque normalmente no comparte nada sobre las críticas y prefiere hacer oídos sordos, Jorge Javier ha querido hacer público uno de los mensajes que ha recibido por parte de un ‘hater’, aunque luego se arrepiente de haberlo mostrado y lo borro. Aún así, hemos podido capturar la imagen del mensaje que le han mandado por privado, que él mismo define con un «qué monería».

«Eres una basura de persona!!! ¿Quién te va a querer a ti maricón? Te va a dar un ictus y te vas a morir solo y rabiando… qué maldad tienes tú y los payasos de tu circo. Os merecéis lo peor. No tenéis vergüenza ninguna. Nada más os importa el dinero. Y os da igual destrozar a quien sea. La próxima vez que te ingresen en el hospital no vas a salir de allí», le ha dedicado una seguidora muy cruel.

Jorge Javier Vázquez comparte la dura crítica que ha recibido

Unas horas después de que compartiera esta captura en sus redes sociales, Jorge Javier Vázquez se arrepentía y tomaba la decisión de borrarlo. No sabemos cuál ha sido el motivo que le ha llevado a eliminar esta publicación, pero no podemos dejar escapar la dureza de las palabras de esta ‘hater’. Jorge Javier Vázquez lleva ya muchos años en televisión y está acostumbrado a este tipo de críticas. De hecho, las lleva de la mejor manera y trata de que no le afecten demasiado.

Pocas veces habla de su vida privada, pero hace unas semanas mostró su lado más íntimo cuando fue entrevistado por Jesús Vázquez. Jorge Javier confesó que el domingo es uno de los días más tristes de la semana y que ese era el motivo principal que le hacía trabajarlos. «Yo tengo que luchar contra los domingos. Por eso prefiero trabajarlos. Para mí los domingos son un día que hay que ser muy fuerte para no dejarse llevar por la soledad y la tristeza. Para mí cuando ya finaliza la hora de comer y empieza a caer la tarde… esa hora… Superar ese momento es muy complicado», le ha confesado a Jesús Vázquez.

Y es que a lo largo de los años, el presentador de ‘Sálvame’ se ha refugiado en su trabajo para no enfrentarse a algunos problemas de su vida personal. «Soy muy inmaduro en el terreno personal y por eso me refugio en el trabajo. Trabajaba muchísimo y he trabajado muchísimo a lo largo de mi vida, pero no me he dado opción a relajarme. Soy un adolescente y le he dedicado más al trabajo que a mi vida personal».