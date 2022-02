Jorge Javier Vázquez no puede estar más emocionado con el éxito que está teniendo su obra de teatro, ‘Desmontando a Séneca’. Su labor en la interpretación la compagina con felicidad con su presencia en televisión. A la obra de teatro han ido ya muchos compañeros de trabajo a verlo, pero todavía quedan algunos por acudir al teatro Reina Victoria. Pero hay algunas personas que tienen más que restringido el acceso a su obra de teatro.

Es el caso de Antonio David Flores, al que Jorge Javier cierra las puertas de su teatro. «Si viene a verte el ser por aquí, ¿le abres la puerta?», le preguntan al presentador. Este pregunta si se refiere a Antonio David Flores y contesta rotundo que «no» antes de cerrar la puerta del teatro en el que cada día representa su obra de teatro.

Cuando se pensaba que Rocío Carrasco iba a ir a verlo, Jorge Javier asegura que no, que este fin de semana no había sido el elegido por la hija de Rocío Jurado para ir a verlo. «Claro que va a venir a verme al teatro, pero hoy no va a ser, lo digo por vosotros», dice en modo de aviso para la prensa. Y vuelve a demostrar el gran cariño que le tiene: «Ella está encantada de la vida y feliz», reconoce.

A su llegada al teatro ha tenido que volver a recibir preguntas sobre su polémica con Álvaro Morte, que hace de «profesor» en la exitosa serie ‘La Casa de Papel’. Sin querer volver a hablar del tema, ha esperado a recibir la pregunta y con la mano arriba y continuando con su trayecto hasta el interior del teatro, ha asegurado que esa polémica es ya «más antigua que el hilo negro».

«Me revienta que un Jorge Javier Vázquez pueda estar llenando teatros con la gente de pie aplaudiendo y que haya otra gente, que son increíbles actores con increíbles espectáculo, que no tienen salida para poder darle ese material que han trabajado a un público», decía Álvaro Morte. Unas palabras que no han sentado nada bien al presentador, que después de contestarle, ha preferido no seguir ahondando en el tema y dejar que las aguas vuelvan a su cauce.

Jorge Javier Vázquez, muy seguro de lo que hace

Jorge Javier Vázquez está muy seguro de lo que hace y está satisfecho de ello del monólogo que defiende sobre las tablas y que habla de su vida «pero también habla de la vida de todos». No obstante, Kiko Matamoros también quiso salir en defensa de su compañero y le animó a que fuera más allá. «He visto tus obras y su evolución. Yo sería más ambicioso, me pareces poco ambicioso como actor», comentaba el colaborador. Sobre esto, el de Badalona es muy claro y cree que es mejor hacer las cosas «pasito a pasito».

