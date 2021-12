Jorge Javier Vázquez combina su trabajo en televisión con otros proyectos entre los que destaca su función teatral, ‘Desmontando a Séneca’. Si bien en las últimas funciones no ha alcanzado la venta de entradas esperada, el actor se sigue encontrando ilusionado. Se sube a las tablas y se olvida de todo lo que sucede a su alrededor, aunque esta sensación tendrá que esperar. El presentador ha decidido hacer un parón durante algunas semanas y no será hasta el mes de enero cuando vuelva a entregarse al público.

Su última cita tuvo lugar el 6 de noviembre en Valencia, siendo a comienzos de enero cuando volverá por todo lo alto. Descansará durante más de un mes, un parón misterioso del que él no ha dado detalles. En concreto, su obra estará presente en el Teatro Reina Victoria de Madrid, donde está previsto que esté hasta el 13 de marzo de 2022. Una comedia de Juan Carlos Rubio que puedes visitar y de la que puedes aprovechar incluso descuentos, pues en preventa tiene rebajas del 25 por ciento.

Estas fechas suele aprovecharlas para hacer un viaje fuera de España, aunque debido a las restricciones podría cambiar su destino y no trasladarse a tantos kilómetros. Lo que nadie duda es que Jorge Javier Vázquez se alejará de los focos durante algunos días, para oxigenarse tras la final de ‘Secret Story’. Tras meses de intenso trabajo y muchos frentes abiertos, Jorge Javier está deseando desconectar y así se lo comunica a su entorno. Necesita parar, olvidarse del día a día y alejarse de las rutinas que le acompañan todo el año, por lo que ha organizado su agenda para tener tiempo para él. El comunicador disfruta al máximo del teatro, arte que se ha convertido es su verdadera pasión y que siempre está ahí para reconfortarle.

Fue hace solo unos días cuando el catalán acaparó todas las miradas por cancelar su obra en Murcia in extremis. A pesar de que se alegaron motivos de salud, unas imágenes de él en una discoteca provocaron un aluvión de críticas contra él. El propio Jorge Javier dio las explicaciones pertinentes en SEMANA, declaraciones exclusivas que sirvieron para justificarle ante el gran público. “Me han detectado una laringitis aguda y me han recomendado descansar y no forzar la voz con las cuatro horas de directo y las funciones. Estaré toda la semana fuera, no voy a hacer televisión. Me han recomendado 10 días de descanso relativo de la voz. Llevaba tres semanas muy tocado y acababa los programas agotadísimo», explicó a esta revista. Este cuadro médico también ha tenido peso en la decisión de Jorge Javier, ya que no puede ni debe forzar el que es su instrumento de trabajo todo el año. Preocupado y con vistas al futuro más próximo, Jorge Javier cree que debe tomarse esta última etapa con más calma para empezar con buen pie el 2022.