Jorge Javier Vázquez está de promoción de su último libro y para lograr hacer ruido está dispuesto a remover el pasado y generar polémica, lo que ahora le ha llevado a cargar contra Paz Padilla, quien fuese su compañera en ‘Sálvame’. El presentador está recorriendo España de esquina a esquina para llevar su promoción a cada rincón, pero sabe que su mejor aliado son los medios de comunicación y que no hay nada como una declaración negativa para copar el mayor número de titulares y así conseguir su objetivo. Pero también está probando fórmulas alternativas que le acercan a un público más joven, como así ha hecho ahora al sentarse a hablar con Malbert, un popular streamer y creador de contenido que triunfa en las plataformas sociales y goza de millones de seguidores a sus espaldas.

Esta vez la señalada ha sido Paz Padilla, quien ha salido a relucir en la conversación que Jorge Javier Vázquez ha mantenido con Malbert en su popular podcast, ‘Querido Hater’. El presentador ha hecho parada en diversos temas de actualidad y que han generado mucho debate social en los últimos meses, como así ha sucedido al hablar de Rocío Carrasco, quien ahora goza del privilegio de considerarse su amiga, pero también ha hablado sobre otros rostros conocidos de la gran familia que conforma ‘Sálvame’, donde no todos terminan llevándose bien. Es su caso con Paz Padilla, con la que reconoce que no le une un sentimiento de amistad, aunque él es más duro al hablar de la que fuese su mano derecha en el programa.

“Yo no tengo relación con Paz Padilla ni quiero tener, porque no me interesa. Me la jugó varias veces y no quiero nada con ella”, sentencia Jorge Javier Vázquez al valorar a su compañera, que pronto regresará a Mediaset con nuevos proyectos, aunque parece que no se la espera en el plató de ‘Sálvame’ tras su precipitado despido. “Hay que ser mala”, llega a decir Jorge Javier Vázquez para hacer más contundente su frase anterior y es que parece no atesorar un buen recuerdo de los días que compartió con Paz Padilla en el plató y los pasillos de la cadena.

Jorge Javier Vázquez no se queda ahí, aunque por ahora no podemos saber qué más ha dicho sobre Paz Padilla y otros compañeros del universo ‘Sálvame’. Estas lapidarias frases son tan solo un avance del podcast que verá la luz el próximo jueves 8 de diciembre en el canal de Malbert, que sirven como cebo de lo que está por venir. Se avecinan curvas y es que sus palabras ya están generando un gran revuelo en redes sociales, aunque Paz Padilla no se ha pronunciado aún al respecto. La presentadora ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista SEMANA, en la que mantiene que “no tengo enemigos ni quiero tenerlos”, aunque parece que este sentimiento de enemistad sí que lo tiene Jorge Javier Vázquez hacia ella.