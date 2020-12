El presentador ha cargado con dureza contra el malagueño, quien ha acusado al torero de haber sido infiel a su novia: «Estás al borde del precipicio».

Este martes, Antonio David Flores ha respondido a las preguntas de sus compañeros de ‘Sálvame’ y las de Jorge Javier Vázquez tras haber traicionado a José Antonio Canales Rivera. El torero se derrumbaba ayer en el plató del programa tras saber que el malagueño había ofrecido a la dirección del programa el testimonio de una joven que aseguraba haber mantenido relaciones sexuales con el torero. Algo que él negó rotundamente y que ha puesto al colaborador en el punto de mira.

Jorge Javier, a Antonio David: «Estás al borde del precipicio»

El malagueño se ha defendido y ha negado rotundamente haber traicionado al matador. «¿Te sientes afectado?», le preguntaba el presentador. Este le respondía: «Más que afectado me siento cuestionado un poco». El presentador matizaba: «Totalmente cuestionado». Y le preguntaba si se había puesto en contacto con el primo de Kiko Rivera. «Le mandé anoche un mensaje. Si me he equivocado, quiero pedirle disculpas», aclaraba. El de Badalona insistía: «¿Crees que el mensaje que le has enviado era el más adecuado? ¿Crees que ha leído tu mensaje?«. El andaluz contestaba: «Lo ha leído, pero no me ha contestado». Entonces, el presentador le dedicaba unas duras palabras: «Se ha enfadado con tu mensaje… Estás al borde del precipicio».

Flores intentaba mantener la calma. Ha explicado que lo que hizo forma parte de su labor como colaborador. «La información que me llega se la doy al programa y si no lo hubiera hecho yo lo hubiera hecho otro. Hay una chica que dice que ha estado con él con pruebas. Lo que he hecho es traer la información aquí para que el equipo de investigación compruebe si es así o no. No he vendido a nadie por dinero».

Sus palabras no convencían a Jorge Javier, quien le recriminaba con dureza. «Antonio David, tú ofreces una información al programa y dices: ‘Esta información si queréis algo tenéis que pasar por mí’. Pones el señuelo de la chica, pones el cebo. Es una transacción comercial: tengo una información y la vendo. Es así». El padre de Rocío Flores replicaba: «Es una deducción tuya. Lo que estoy haciendo es cumplir con mi trabajo. Algunos se implican más y otros se implican menos».

En su defensa, Antonio David Flores detallaba que no es amigo de Canales Rivera: «Yo con Canales no tengo una relación de amistad. La relación que tenemos es de haber coincidido trabajando. ¿Que hay más o menos ‘feeling’? Sí. Yo no voy a la puerta de su casa. Yo voy a un restaurante donde él me dice ‘vente a cenar conmigo, que viene mi cuñado, que viene mi novia’. No voy a su casa. En se momento. En ese momento no manejo esa información. Yo no traiciono a Canales. Entiendo que esté dolido, pero no sé si el testimonio de Cynthia».

«Te estás presentando como una víctima»

«¿Eres consciente de que la gente hoy ve una cara de ti que esté poniendo en duda toda tu trayectoria? Te estás destapando como un gran manipulador», señalaba Jorge Javier. El colaborador no entendía por qué el catalán le hablaba así: «¿Por qué piensas eso?». El conductor de ‘Sálvame’ despejaba sus dudas: «Vamos a ver… Te estás presentando casi como una víctima cuando la verdadera víctima de toda esta historia es una persona con la que tenías una relación si no de amistad, de cercanía, de cariño. Y en ningún momento te he visto dolido porque hayas podido hacerle daño a un compañero que él cree que os teníais más cariño del que en realidad os teníais… Lo de hoy nos ayuda a conocer un poco más al personaje».

Algunos colaboradores han manifestado su opinión ante la actitud de Antonio David. «Me has decepcionado», le decía Belén Esteban. Kiko Hernández, por su parte, sentenciaba: «Mira que yo he trabajado informaciones. Pero es que es sucio, muy sucio». Kiko Matamoros también se mostraba defraudado con su compañero: «Has hecho daño a una persona a la que personalmente le tengo mucho cariño. Siempre ha sido atento, educado. Nunca ha hecho un comentario malo de nadie. Te has equivocado trayendo una información suya porque no se lo merece. Te falta empatía y quererte un poquito menos hoy y querer un poco más a José Antonio, que tiene que estar muy jodido hoy».