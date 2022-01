Jorge Javier Vázquez ha concedido una de sus entrevistas más inesperadas. El presentador es la estrella indiscutible de la cadena, de hecho, cada vez son más los programas que conduce en Telecinco. Es el caballo ganador y pocos se imaginan la parrilla sin su presencia, sin embargo, el catalán parece que sí se imagina la vida fuera de la televisión. Sin especificar hasta cuándo está atado a nivel laboral con Mediaset, lo que ha dejado es cómo quiere que sea su salida del gigante televisivo. «Yo tengo muy claro que antes de que me echen me quiero ir yo. Tengo contrato… no sé cuanto me queda pero ahora ya me gustaría cumplir el contrato. Si no, que me echen, pero al menos que me indemnicen. Estoy en un momento de mi vida en el que, si tengo que estar en la banquillo, lo estoy, pero al menos ya finalizar el contrato», ha dicho. De este modo, deja claro que él no seguiría los pasos de su compañera, María Teresa Campos, quien estuvo varios años vinculada a la cadena, aunque sin programa que presentar.

El comunicador no sabe lo que le deparará el futuro, pero sí que cuando se retire de la vida pública no vivirá en España. Echa de menos ser alguien anónimo, algo que lograría solo si deja atrás nuestro país y viaja a otro punto del mapa en el que no sea conocido. «Cuando se acabe esto pienso irme de España una temporada para recuperar un poco el anonimato y para poder hacer vida de barrio», ha dicho en Onda Madrid. Eso sí, lo que es una incógnita si lo hará acompañado o si por el contrario tan solo volará junto a sus mascotas, a las cuales, por cierto, adora. De momento, no se plantea otro puesto que presentar y es que como ya dice Jorge Javier él no se maneja en otros campos que no sean ese: «No tengo idea de dirigir programas y de crear contenidos».

Justo de este asunto habló hace tan solo unos días con Pepe Navarro, quien acudió a ‘Sábado Deluxe’ y quien desde hace años no presenta un programa en televisión. Precisamente de sus años dorados y de cómo le había cambiado la vida tras ello charlaron largo y tendido él y Jorge Javier: «Cuando fue Pepe Navarro hace unos días al «Deluxe», me dijo que cuando dejas de estar en primera línea, se nota mucho”,

En cuanto a sus planes personales, el catalán asegura que ahora mismo no tiene mucho vínculo con Madrid, aunque resida en la capital. Está viviendo una crisis con la ciudad y esto podría provocar un giro inesperado en u vida. «Creo que estoy en crisis con Madrid. Pero creo que es por la edad. Es más crisis mía que de la ciudad. Cuando yo vine de Badalona a Madrid hace 25 años, me encontré un ciudad ideal, mejor a la que había imaginado. He vivido los mejores años de mi vida», ha comentado Jorge Javier.

Te interesará saber...