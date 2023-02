Jordi Cruz se sincera sobre el amor y una futura paternidad

Jordi Cruz no es muy dado a hablar de su vida sentimental. Centrado en el trabajo, poco conocemos sobre las relaciones sentimentales del popular chef que saltó a la fama pública gracias a su papel como jurado en 'MasterChef'. De hecho, se ha convertido en el miembro del jurado más complicado y difícil de sorprender, por lo que todos los aspirantes a cocineros temen su veredicto. Dejando de lado los fogones, el chef ha viajado hasta Grecia acompañado por Jesús Calleja, que estrena nueva temporada de 'Planeta Calleja' y lo ha hecho por todo lo alto. Además de hablar de sus estrellas Michelín, de sus dotes en la cocina o de las aventuras que iban a vivir por las islas griegas, también ha habido momento para abrir su corazón y hablar del amor.

Jesús Calleja ha querido saber si todo lo que está viviendo "le ha afectado de manera sentimental". "¿Tú no has sido de parejas estables, verdad?", le ha preguntado el presentador. "Sí, sí. Yo he tenido una chica 14 años, otra chica 8 años. Yo no he sido un golfo, por mucho que se haya pensado eso, yo nunca he sido un golfo", confesaba. El aventurero ha intentado estirarle de la lengua y preguntarle por su estado sentimental actual. "¿Tienes novia ahora?". "Sí, llevamos cuatro años juntos", ha respondido sin querer entrar en muchos más detalles sobre su romance con la brasileña Rebecca Lima.

Jordi Cruz ha asegurado que le gustaría ser papá

El chef ha asegurado que le gustaría convertirse en padre. Sin embargo, a sus 44 años, ya le ha avisado Jesús Calleja que no puede demorarse mucho. "Lo sé, lo sé. Pero es que yo soy Peter Chef, como Peter Pan. Me ha pasado el tiempo tan rápido y me lo he pasado tan bien, que yo me creo que tengo 25 años", ha dicho entre risas. Las conversaciones de una futura paternidad entre Jordi Cruz y Rebecca Lima han estado sobre la mesa. "Ella es que tiene una obsesión con la piedra y todo ese rollo", decía refiriéndose al matrimonio. "Ella quiere casarse", anunciaba.

Jordi Cruz ha revelado que hay un gran "protocolo" cuando tienes una relación con una brasileña: "Tienes que ir a casa de sus padres, decirle señor, me gustaría conquistar a su hija. Hay que dar un anillo. Hay un protocolo. Yo conozco a su padre y ya me ha dado el visto bueno", ha revelado entre risas. Es la primera vez que habla tan largo y tendido sobre su vida sentimental. Prefiere mantenerse cauto y no mezclar lo profesional con su vida de puertas para adentro. Sin embargo, está muy feliz acompañado por su novia, que en sus peores momentos siempre ha sido su gran apoyo para él.

¿Quién es Rebecca Lima, la mujer que le ha robado el corazón a Jordi Cruz?

Jordi Cruz lleva ya cuatro años con esta guapísima brasileña, Rebecca Lima, con la que mantiene un noviazgo de perfil bajo. El chef recuperó la ilusión con ella tras su ruptura con Cristina Jiménez. Estuvo con ella 8 años, siendo poco después cuando inició una relación con Rebecca. La pareja comenzó su historia de amor en el año 2019 y poco tiempo después salieron a la luz las primeras imágenes paseando por las calles de Madrid derrochando complicidad y en actitud cariñosa. Su relación creció a pasos agigantados que, fue tal el punto, que con el confinamiento en marzo de 2020 ambos convivieron juntos en la casa que el cocinero tiene en Barcelona. Una relación que, a día de hoy, está más fortalecida que nunca.