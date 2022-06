Uno de los días más importantes en la vida del futbolista del FC Barcelona ha llegado. Este viernes, Jordi Alba y Romarey Ventura se dan el ‘sí, quiero’ tras más de siete años de relación y dos hijos en común, Piero y Bruna. No ha sido hasta ahora cuando la pareja ha decidido dar este importante paso en su relación y pasar por el altar. El enlace tiene lugar en El Viso del Alcor, Sevilla, la tierra natal de ella y ya tenemos las primeras fotografías de Jordi Alba vestido de novio acompañado por su madre, María José, la madrina del enlace. El jugador de 33 años ha posado en las inmediaciones del lugar de la ceremonia junto a su madre ante los medios de comunicación que se encontraban esperando para ver a los radiantes novios. Además de los invitados.

Son muchos los rostros conocidos que asisten al esperado enlace entre Jordi Alba y Romarey Ventura. Entre ellos se encuentran Marc Bartra, con el que Jordi coincidió durante su paso por el F.C. Barcelona, y Vicky Martín Berrocal, que no ve el momento que llegue el día para verla vestida de novia. Si bien la presencia de Gerard Piqué al menos sí estaba confirmada, finalmente no será así y no acudirá. Por supuesto tampoco lo hará Shakira. Hay que recordar que la ruptura entre Piqué y Shakira ha acaparado miles de titulares y este habría sido el motivo que habría llevado al jugador de fútbol tomar la decisión de no asistir a la boda de su compañero y amigo.

En las primeras imágenes de Jordi Alba como novio se le puede ver visiblemente nervioso y emocionado pues aunque lleve siete años junto a Romarey Ventura, lleva esperando este día mucho tiempo. La madrina de la boda ha elegido un perfecto conjunto compuesto por falda larga y blusa amplia asimétrica en color hielo con una enorme flor a un lado del escote. Ambos han posado muy sonrientes y felices en este día tan especial y esperado por ellos. Tras posar ante los fotógrafos, madre e hijo se han subido al vehículo que les llevará a darse el ‘sí, quiero’.

Jordi Alba y Romarey Ventura disfrutarán junto a todos sus seres querido en un hacienda de Sevilla

La celebración posterior al enlace matrimonial tiene lugar en la Hacienda de Orán, una antigua finca olivarera del siglo XVII, que se encuentra en Utrera, Sevilla. Además, la comida que servirán a sus invitados está firmado por el catering del reconocido chef Dani García. No han dudado en reunir a sus amigos en Sevilla, donde precisamente Jordi Alba y Romarey Ventura iniciaron su relación. La ‘influencer’ estaba estudiando la carrera de Turismo cuando el futbolista se cruzó en su vida. Ella no dudó en mudarse hasta Barcelona para empezar una nueva vida allí junto al futbolista. Ahora, la pareja da un paso más en su relación y celebran junto a todos sus seres queridos el amor que se tienen el uno al otro. ¡Viva el amor!