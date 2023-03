Jordi Alba desvela la reacción del vestuario del FC Barcelona tras conocer la acusación contra Dani Alves

Jordi Alba ha dejado las botas de fútbol por un rato para sentarse junto a Risto Mejide en 'Viajando con Chester'. El actual jugador del F.C. Barcelona quería responder a todo, incluido la investigación que protagoniza su equipo frente a los árbitros. Tras criarse en la cantera culé y marcharse volvió en 2012 al equipo, cuando ganó una Eurocopa con la Selección Española, y coincidió con numerosos futbolistas famosos, entre ellos Dani Alves. Durante varias temporadas compartieron vestuario y muchos momentos en el campo. Este continúa en prisión tras ser denunciado por una presunta agresión sexual en una discoteca de Barcelona hace unos meses y la noticia saltó rápidamente a los medios. Para los que habían sido sus compañeros, fue algo chocante: "Estoy impactado por la noticia. Lo hemos vivido mal, no es agradable y más cuando has compartido tanto tiempo".

Es algo lo suficientemente grave como para recibir así la noticia. "A mi me cuadra lo que hago yo, lo que hacen los demás...Estoy impactado independientemente de la noticia", exponía con preocupación. No tiene relación con nadie de su entorno, ni siquiera ha querido saber más o preguntar qué sucedía. Entiende que, al final "son temas delicados para todo el mundo", que "estamos hablando de un compañero de muchos años" y que no debía hacerlo. Hace tan solo una semana era otro de sus compañeros, Gerard Piqué el que se pronunciaba sobre cómo habían asimilado la noticia. "Tienes la sensación de que conoces a alguien con el que lo has compartido todo y nunca pensarías algo así".

En lo que se coincide es en que ellos no son los indicados para opinar: "Fue una hostia con la mano abierta. Si es verdad que ha pasado, hay que ser muy duro con él y con todo el mundo, más incluso de lo que marca la justicia". Este año 2023 no está siendo el mejor para el equipo blaugrana, donde es uno de los capitanes, fuera de lo deportivo. El 'caso Negreira' y la supuesta compra de árbitros está siendo otro de los conflictos que les sitúan bajo el foco mediático. Es muy tajante en defender lo que siente que es así y señala a algunos medios como generadores de noticias irreales. Cuando se veía frente a las cámaras "lo pasaba mal no por la crítica, sino por las cosas que no han sido verdad". No quería aclarar nada, "no puedo desmentir cada dos por tres según qué noticias". Ahora, con mucha más madurez a sus espaldas, siente que todo este proceso le presiona mucho menos.

La declaración de amor de Jordi Alba: "Mi mujer me ha hecho ver la vida de otra manera"

Cuando estás en un equipo de primera división y con tanto éxito como Jordi Alba, mantener los pies en la tierra es importante. Para él sus padres, su familia, su mujer y sus hijos le ayudan a ello. Los primeros han sido fundamentales para estar dónde está ahora y siempre han apostado por su talento por el fútbol. Respecto a su mujer, no puede estar más feliz con la familia que han formado: "Dos niños y otro en camino. Me ha hecho ver la vida de otra manera. Hasta la manera de vestir".

Rememoraba en el sofá de 'Viajando con Chester' cómo se conocieron. Con 25 años ambos coincidieron en un restaurante en Sevilla cuando decidió visitar la ciudad. Aunque prometió que "no me echaba novia hasta los 30", acabó incumpliendo esa promesa. Es una "relación muy bonita" que ha superado ideas preconcebidas sobre el mundo del fútbol que le rodea. "Estuve durante meses hablando con ella. Se pensaba que era otro mundo. Es una persona muy tranquila y sabía a qué me dedicaba".