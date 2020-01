No es Joel Bosqued una de esas personas que acostumbre a hablar de su vida privada y mucho menos a exhibirla. Quizá por eso sorprendiera tanto cuando el pasado mes de noviembre aprovechó el cumpleaños de su novia, Selene Ramal, para pedirle matrimonio con un texto espectacular, cargado de sentimiento. Ahora, aprovechando el estreno de la película ‘La Inocencia’, donde trabaja, el exnovio de Blanca Suárez da más detalles de su boda y de cómo es la relación con la actriz de ‘Las Chicas del Cable’.

En una entrevista ante los micrófonos de Gtres, Joel Bosqued desvela que ni él mismo se esperaba colgar esa imagen: «Luego pensé lo de poner la foto y es anti-yo totalmente. Yo tenía pensada una cosa. Su cumpleaños lo celebramos en privado y yo soy muy vergonzoso. Tenía una cosa pensada y no la hice pero en un momento de felicidad y estrés decidí felicitarla así».



Además, Joel da más detalles de su enlace con Selene: «¿Cuándo? Eso no lo sé, puede que sea este año o el que viene, pero no lo sé. Nos queremos y estamos a gusto pero no va a ser la típica boda. Tiene más pinta de algo improvisado que de organizado». Tan sencillo como siempre, pero más hablador de su vida privada que nunca.

Por si fuera poco, Joel desveló cómo es su relación actual con Blanca Suárez tras su ruptura: «Con Blanca bien. Tenemos la misma ‘repre’. Sé de ella porque la veo por todos los lados. Personalmente tenemos muy buena relación, es una persona con la que he acabado pero que tengo cariño y hay que seguir adelante. Buen rollo», sentencia.