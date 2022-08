Joaquín Torres y Raúl Prieto han encontrado el momento perfecto para irse de vacaciones. Sus respectivas agendas profesionales poco tiempo les deja para el ocio, pero conscientes de que lo necesitan, siempre encuentran hueco para hacerlo. Ahora que estamos ya a mediados del mes de agosto, la pareja ha viajado hasta un lugar del Mediterráneo para disfrutar de días de sol y playa antes de darse el ‘sí, quiero’.

La pareja está disfrutando de sus vacaciones de verano

Con una foto de lo más divertida, la pareja desvela que están pasando un gran momento justo cuando disfrutan de sus vacaciones. Vemos a Joaquín y a Raúl tumbados en unas hamacas blancas mientras toman el sol. Las hamacas están puestas en la orilla del mar de algún lugar del Mediterráneo, hasta donde han viajado para desconectar de la rutina: «En un lugar del Mediterráneo… el paraíso existe con él», escribe el arquitecto feliz y agradecido por la etapa que atraviesa junto a su chico.

La pareja ya presume de bronceado. Y es que parece que llevan ya varios días de vacaciones. Eso sí, no dudan en protegerse del sol en lo que se refiere a la cara. Mientras Raúl apuesta por meterse en el agua con gafas de sol, Joaquín lo hace con un sombrero más propio de la montaña que de la playa.

Unos días increíbles, de descanso, antes de su boda

Esta es la única foto que han compartido de sus vacaciones, porque ambos son bastante celosos con su intimidad. Raúl y Joaquín prefieren disfrutar del día a día sin compartir muchas instantáneas en las redes sociales. Sin embargo, son tan felices juntos que de vez en cuando nos sorprenden con publicaciones de este tipo. Hace unas semanas era Raúl el que gritaba a los cuatro vientos su amor por el arquitecto: «Con él siempre y pronto para siempre… @acerojoaquintorres«, escribía en relación a que en poco tiempo pasarían por el altar.

La historia de amor entre Joaquín Torres y Raúl Prieto pronto se sellará con una boda. Tal y como ha revelado el arquitecto, se ha comprometido con el periodista y director de ‘Viva la vida’. «Estos días se ha especulado con mi posible boda con Raúl Prieto, y aunque no hablo jamás de mi vida personal en esta página, hoy he decido contaros que, tras muchos años luchando y persiguiendo mi sueño, ayer por la noche con un “anillo“ de un llavero, me arrodillé en la intimidad de la habitación, y le pedí matrimonio al amor de mi vida«, desveló en un emotivo escrito. Ahora, mientras ultiman los preparativos, siguen disfrutando de unos días de relax y desconexión.