La aparatosa caída que sufrió este miércoles Joaquín Sabina en pleno concierto en el Wizink Center de Madrid, que le obligó a cancelar el espectáculo, está teniendo peores consecuencias de lo que se pensaba en un primer momento. El cantautor ha sido operado de urgencia por un derrame cerebral después de pasar la noche en el Hospital Ruber Internacional de Madrid.

Según adelanta El Español, se ha complicado el estado de salud de Joaquín Sabina y ha tenido que ser intervenido esta misma mañana de urgencia. Según El programa de AR, ya ha salido de esta intervención y se encuentra en la sala de reanimación, donde los médicos están muy pendientes de su evolución. De momento, se desconoce el estado de salud del cantautor.

Joaquín Sabina ya ha salido de esta operación

En un primer momento, solo parecía un accidente y de hecho, momentos antes de ser trasladado al hospital, el cantautor regresó al escenario en silla de ruedas para anunciar su suspensión: «Con todo el dolor de mi corazón me voy a ir al hospital porque me encuentro muy dolorido, no se imaginan cuánto lo siento«. Por si fuera poco, este era un día muy especial para Sabina, ya que además celebraba su 71 cumpleaños, que terminó de la peor manera posible.

Al ser trasladado al Hospital, los médicos confirmaron que presentaba tres fisuras limpias sin desplazamiento en el hombro izquierdo a consecuencia del accidente. Algo que esta mañana se ha complicado. Según su representante, el artista había pasado «muy buena noche» pero parece ser que antes de subirlo a planta, tal y como estaba previsto, ha sufrido un derrame cerebral por lo que ha tenido que ser intervenido de urgencia. Seg