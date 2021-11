Ana Rosa Quintana ha anunciado este martes que padece cáncer y que desde hoy se retirará temporalmente de ‘El programa de Ana Rosa’. El objetivo es centrarse en su salud y recuperarse para volver al pie del cañón completamente sana y así lo ha explicado ella misma frente a millones de espectadores. A pesar de que ella estaba tranquila y positiva ante su futuro, quienes no han podido evitar emocionarse han sido Patricia Pardo y Joaquín Prat.

Aunque intentaban contenerse, no han podido reprimir las lágrimas ante las cámaras. «Somos muchos los compañeros los que estamos apoyando aquí a Ana en este momento, Ana tú acabas de decir que eres consciente del amor que tienes a tu alrededor. Yo creo sinceramente que no lo eres (…) Ella está muy bien, la llorona soy yo. Somos conscientes de que eres muy fuerte. Ella nos ha trasmitido un valor muy importante como es la perseverancia y aquí vamos a seguir como siempre. Va a ser un día complicado, les pido perdón de antemano, pero no somos actores, somos personas y la queremos de corazón», ha comenzado diciendo Patricia Pardo.

Un instante en el que Ana Rosa Quintana ha aprovechado para abrazarla y recordarles a ambos que desde la distancia seguirá muy pendiente de todos, ya que su intención es la de seguir trabajando, aunque no sea desde plató. El que tampoco ha desaprovechado la oportunidad de desearle lo mejor es Joaquín Prat, quien además tiene una intensa amistad con Ana Rosa Quintana. «El eslabón más fuerte de la cadena. Vuelve pronto…Aquí estaremos para hacerles las mañanas más amenas. Ana Terradillo en política, Patricia en la actualidad y yo seguiré en corazón. Vamos tira», ha continuado Joaquín mucho más escueto que su compañera.

Vídeo: Telecinco

Ellos serán los encargados a partir de ahora de que la rueda de ‘El programa de Ana Rosa’ continúe durante su ausencia. Se esforzarán porque su jefa esté orgullosa y pueda centrarse así en lo que verdaderamente es importante en la vida, la salud. Dedicada en cuerpo y alma a su labor como presentadora desde hace muchos años, Ana Rosa Quintana esta vez hará un alto en el camino, tal y como ella misma ha explicado a primera hora de la mañana de este martes. «Si no tuviera un trabajo tan expuesto y de tanto estrés probablemente podría seguir compartiendo las mañanas con vosotros, pero me vais a permitir que por una vez me dedique a mí y a mi familia. Sé que me voy a curar y que me va esperar un camino complicado«, ha dicho con el tesón con el que nos tiene acostumbrados.