Joaquín Prat vuelve a estar de nuevo ilusionado. El presentador de ‘Ya es mediodía’ ha hecho su confesión más íntima en pleno directo: «Estoy enamorado», ha revelado sin querer entrar en más detalles. Ha pasado poco más de un año desde que conocimos su separación de Yolanda Bravo después de más de doce años de relación y un hijo en común. Desde entonces, no hemos conocido ninguna otra ilusión del periodista. Hasta ahora. Ha sido él mismo quien ha confesado que su corazón vuelve a estar rebosante de felicidad y, aunque sin entrar en muchos más detalles, desvela que está de nuevo enamorado.

Esto ha ocurrido en pleno directo, mientras comentaban un estudio en el que se revelaba que el amor engorda entre 4 y 5 kilos. Una conversación en la que también estaban implicadas Marta López e Isabel Rábago. Ambas se han subido a la báscula para demostrar si es cierto lo de que el amor engorda, o no. Sin embargo, lo que iba a ser la noticia inicial se ha quedado en una anécdota después de que el presentador haya hecho su confesión más inesperada: “Estoy enamorado y desde que lo estoy, he adelgazado”. De hecho, la frase «estoy enamorado» le ha pronunciado un mínimo de cuatro veces en un breve intervalo de tiempo.

Joaquín Prat confiesa estar de nuevo enamorado tras un año separado

Sin embargo, a pesar de que esta confesión ha pasado desapercibido en el programa, SEMANA no ha obviado este detalle que confirmaría que ha encontrado de nuevo el amor. Pero, ¿quién es ella? El presentador no ha dado ningún detalle sobre esta relación aunque, sin ir más lejos, escasas horas antes de que confesara su nueva ilusión compartía una fotografía en las redes sociales que hacía saltar todas las alarmas. En esta instantánea se puede ver al presentador tumbado sobre el torso de una mujer disfrutando de unas vistas espectaculares.

Junto a esta fotografía, Joaquín Prat ha compartido dos emoticones: un corazón y una llamada. Sin lugar a dudas, el presentador está viviendo un nuevo amor del que, de momento, no quiere que se sepa mucho. Fue SEMANA quien desveló en exclusiva que Joaquín Prat y Yolanda Bravo habían decidido poner punto y final a su matrimonio después de más de una década juntos. Joaquín Prat y Yolanda Bravo comenzaron su noviazgo en el año 2009, justo el año que supuso un antes y un después en la carrera del comunicador. Fichó por ‘El programa de Ana Rosa’ y desde entonces su éxito se ha convertido en imparable.

Hace unos meses, durante su aparición en ‘Planeta Calleja’ habló sobre esta separación: «Las cosas a veces no funcionan. Para mí ha sido traumático. Si se toma esa decisión es porque crees que es lo mejor para los dos y para la gente que tenemos en común». «No ha sido fácil. A veces se me han caído las paredes encima. Me asustaba la soledad, ahora ya no. Pero yo siempre he pensado que la vida es para compartirla con otra persona», añadía.