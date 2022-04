Muchos se preguntan cuándo comenzó exactamente la relación de Marta Riesco y Antonio David Flores. De hecho, los protagonistas no han querido desvelar la fecha, al menos públicamente. Ha sido en las horas posteriores de que viera la luz la entrevista de Olga Moreno en SEMANA, cuando Joaquín Prat ha lanzado una dura advertencia que podía hacer tambalear los cimientos de la familia. Y es que él tiene información muy jugosa que en cualquier momento podría revelarse, tal y como ha recordado en ‘El programa de Ana Rosa’. «Pues ojo porque tengo más información y a lo mejor un día la doy. No… vamos a dejarlo, pero que dejen de torear porque a lo mejor digo yo cuántos meses llevan Antonio David y Marta», ha comenzado diciendo el presentador.

Indignado por el cambio de actitud de algunos miembros de la familia del clan Flores, Joaquín Prat sabe muchos detalles sobre cómo comenzó este romance que tantos altibajos ha sufrido en los últimos días. «Cuántos, cuándo y dónde tuvieron su primer encuentro. ¿Cómo me he enterado yo? Pues como todos», ha comentado Joaquín Prat. El periodista no ha querido confesar quién es su fuente, al igual que tampoco sus compañeros, quien parecían saber también el nombre de la persona que ha contado con todo lujo de detalles todo sobre la historia de amor. «La misma que la de todos», han dicho.

Su último desencuentro en plató

La reacción de Marta Riesco a la actitud de estas palabras es una incógnita. Quizás no se haya sorprendido demasiado, ya que en los últimos días han protagonizado momentos incómodos con Joaquín Prat. Cabe recordar que el presentador de ‘El programa de Ana Rosa’ no estaba de acuerdo con que la reportera se mantuviera en silencio en su espacio de televisión, siendo en ‘Ya son las ocho’ donde sí parece dar más datos y así se lo hizo saber ante millones de espectadores.

Fue hace unos días cuando Joaquín le preguntó si se había sentido incómoda por un comentario suyo: «Antes de todo, creo que te ha molestado que haya dicho que eres mucho más locuaz en ‘Ya son las ocho’ que en aquí, en ‘El programa de Ana Rosa’. Ante estas palabras, la periodista aseguró que le había molestado «lo de las neuronas», al lo que él aclaró: «¿Que las tienes más despiertas por la tarde y por eso igual eres más locuaz, eso es que las tienes, ¿no?». La tensión era palpable, pero aumentó cuando Marta Riesco puso en duda las artes periodísticas del programa en el que trabaja: «No, yo las neuronas siempre las tengo activas, lo que pasa es que hay preguntas que me hacen de una manera por la tarde que no se me hacen por la mañana».

Te interesará saber...