El bailarín y su mujer han dado la bienvenida al nuevo compañero de juegos de su hijo Romeo, de 2 años.

El bailaor Joaquín Cortés y su mujer, la psicóloga Mónica Moreno, han sido padres de su segundo hijo. El bebé ha llegado al mundo en la madriñeña Clínica San José. El pasado mes de diciembre, el bailaor anunciaba que él y su pareja iban a ser padres de nuevo. Entonces confesaban sentirse en “una nube”, aunque no adelantaban la fecha del alumbramiento.

El artista y su pareja tienen un hijo llamado, Romeo, nacido el 20 de octubre de 2018. Tras diez años de discreta relación, Cortés está entusiasmado ante la llegada del nuevo miembro de la familia. Poco dado a hablar de su vida familiar, recientemente halagaba a su esposa en su perfil de Instagram con motivo de su cumpleaños. «Feliz cumpleaños cariño!🎂 Hoy 8 de febrero cumple años una súper mamá, una increíble mujer y persona que cuida incondicionalmente a todos nosotros», decía. «Que nos ama y nos enseña a luchar cada día.

Eres luz, eres fuerza, eres valiente… y no puedo estar más feliz y orgulloso de la familia que estamos creando juntos. Ya no imagino la vida sin vosotros. Gracias por ser un ejemplo en tantos momentos para todos nosotros y por saber tirar siempre hacia adelante encontrando soluciones para todo. Y siempre siempre con una sonrisa… Eres una guerrera!! Nuestra guerrera! Y no hay mejor mami. Te queremos mucho!».

Apenas unas horas antes de dar a luz, Mónica Moreno compartía una foto en sus redes sociales de su hijo mayor con un mensaje que anunciaba la inminente cuenta atrás para la llegada de su bebé. «Tendrás otro ser maravilloso en tu vida, alguien que si Dios quiere te querrá, cuidará y te acompañará toda tu vida… como le pasa a mami con sus hermanitos. Yo siempre he dado gracias de tener hermanos, a pesar de peleas, enfados o mil problemas que hayan podido surgir… ¿Y sabes por qué? Porque es un amor incondicional el que se crea», decía.